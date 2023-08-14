美國勞工愛用ChatGPT

儘管微軟、三星電子、Google等企業都限制員工使用生成式人工智慧（AI），根據調查，美國仍有將近三成的勞工經常使用OpenAI開發的ChatGPT聊天機器人，幫助完成基本工作，包括草擬電子郵件、文件重點摘要、從事初步研究等。

路透／易普索（Reuters/Ipsos）7月11~17日對2,625名美國成年人進行線上訪調。28%受訪者回覆，工作時經常使用ChatGPT。另有22%表示，雇主明確允許運用這類外部工具，10%回覆雇主明文禁止使用外部AI工具，25%說不知道公司是否准許使用。

交友軟體Tinder的一名美國員工表示，儘管Tinder禁用ChatGPT，大家仍以不洩露Tinder訊息的方式，用ChatGPT進行「無害的工作」，像是撰寫電郵等一般性的工作，或是團隊活動邀請函、告別信等無關緊要的事情，也會用ChatGPT從事一般性研究。

一些企業也向路透表示，正在擁抱ChatGPT和類似平台，但同時留意資安問題。可口可樂就說，已開始測試並學習AI能強化營運效益的方式，但數據仍留在該公司防火牆內，最近已推出自家企業版的可口可樂ChatGPT，以提高生產力。

全球原料生產商泰萊（Tate & Lyle）也說，正在測試ChatGPT，且「已經發現安全的使用方式」。

ChatGPT去年11月問世後，一舉躍居歷來成長最迅速的應用程式，但企業也擔心可能導致智慧財產權和策略外洩，三星電子在發現員工上傳敏感代碼到ChatGPT後，5月禁止全球雇員使用這類AI工具。寶鹼（P&G）員工也說，公司網路完全禁止ChatGPT。