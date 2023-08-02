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超微預定年底推出AI晶片 第4季財報料亮眼

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
超微（AMD）預定年底將推出足以與輝達（NVIDIA）半導體競爭的人工智慧（AI）晶片，受惠於此，公司預測第4季財報將表現強勁。 路透社
超微（AMD）預定年底將推出足以與輝達（NVIDIA）半導體競爭的人工智慧（AI）晶片，受惠於此，公司預測第4季財報將表現強勁。 路透社

超微AMD）預定年底將推出足以與輝達（NVIDIA）半導體競爭的人工智慧（AI）晶片，受惠於此，公司預測第4季財報將表現強勁。

法新社報導，超微執行長蘇姿丰表示，超微將在第4季增加旗艦MI300 AI晶片的產量。這些加速晶片供不應求，與輝達高階H100晶片打對台。

蘇姿丰表示，客戶對MI300系列晶片的興趣「非常濃厚」，超微在第3季合作的對象包括「最高級雲端服務供應商、大型企業以及許多領先的AI公司」。

輝達修改H100晶片，以符合美國商務部對向中國銷售先進AI半導體的限制。蘇姿丰今天在會議中說，超微對MI300和MI250也考慮類似策略。

蘇姿丰說：「我們的計畫當然是完全遵守美國出口管控，但我們相信也有機會替中國尋求AI解決方案的客戶開發產品，我們會持續朝這個方向進行。」

超微尚未發布詳細的全年財測，但表示預期包括MI300晶片在內的2023年資料中心業務銷售額，將超過2022年的60.4億美元。

超微 AMD 蘇姿丰 半導體 晶片

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