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小摩：亞洲AI題材聚焦記憶體晶片股 看好兩大韓廠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通亞洲科技研究主管JJ Park表示，南韓記憶體晶片股還有進一步上漲的空間。圖為SK海力士Logo。路透
摩根大通亞洲科技研究主管JJ Park表示，南韓記憶體晶片股還有進一步上漲的空間。圖為SK海力士Logo。路透

摩根大通亞洲科技研究主管JJ Park表示，南韓記憶體晶片股還有進一步上漲的空間，儘管需求疲軟導致記憶體價格好轉的時間延後，但三星電子和SK海力士今年的表現有望勝過台積電和聯發科等晶片業者股票。

彭博資訊報導，JJ Park接受採訪時表示：「在亞洲股市中，記憶體晶片是主要的AI題材股。」

在三星電子和SK海力士財報會議時，投資人可能會關注與高頻寬記憶體（HBM）晶片業務相關的數據重點

JJ Park表示，預期兩家公司財報結果或主管提出的產量指引，對股價走勢的影響不大。他指出，記憶體晶片價格預料在第4季好轉，較先前預測的第3季稍晚，不過這樣的延後不太會影響股價。

根據JJ Park稍早的報告，SK海力士占全球HBN市場逾50%，三星占剩餘的市占，美國占比不到10%。報告指出，到今年年底，AI相關營收將約占SK海力士DRAM銷售額的10%左右，預計2024年這一比率不會有太大變化，主要是因為主流DRAM市場大幅復甦，HBM3晶片的絕對營收將成長一倍。

主管 台積電

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