聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普：台灣搶走美國半導體工作

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者陳熙文鄭媁陳素玲／綜合報導
美國前總統川普（左）接受他最常收看的福斯新聞專訪，與主持人巴帝羅默（右）暢談廣泛的內政外交議題。圖／取自福斯新聞
美國前總統川普（左）接受他最常收看的福斯新聞專訪，與主持人巴帝羅默（右）暢談廣泛的內政外交議題。圖／取自福斯新聞

已投入明年美國總統大選的美國前總統川普，近日接受美國媒體專訪時談及台海問題，批評台灣搶走美國半導體工作，並稱「我們早該阻止他們」。

川普日前接受福斯新聞訪問，主持人問到，若台灣和中國大陸有軍事衝突，美國是否會保衛台灣？川普回答，若他是總統，就不會這麼說，答覆此一問題將使他處於非常劣勢的談判位置。接著川普話鋒一轉，指責台灣拿走美國全部的半導體工作，還說以前美國都自己製造晶片，但如今台灣製造高達百分之九十的晶片。

川普稱美早該向台灣課稅

主持人糾正川普說，「九成的晶片」實際上是高階晶片，而非所有晶片，並再追問若中國拿下台灣，不就有可能翻轉世界局勢嗎？川普對此答道，的確可能改變世界，但強調是「有可能」，隨即又再補充說，大家要記得，台灣很聰明，「他們搶走我們的（半導體）工作」，美方早該出手阻止，向台灣課稅，並對台灣祭出貿易壁壘。

川普的談話引發美國內部不少討論，美國外交關係協會名譽會長哈斯在ＭＳＮＢＣ節目評論川普談話指出，川普把台灣形容成美國經濟的對手是錯誤的，「這會讓外界質疑我們捍衛台灣的意願」。

川普目前官司纏身，但未影響他進軍下屆美國總統大選的企圖心。川普批台搶走美國的半導體工作，蔡政府與民進黨昨小心翼翼回應。

陳建仁、外交部未做評論

行政院長陳建仁昨率部會首長赴立院專案報告，他在會前受訪表示，台美雙方在經貿產業上的合作相當密切，我國對於和美國行政部門及國會兩黨的聯絡相當不錯，也在這方面不斷增進兩國間的經貿、產業合作，且會共同齊力繼續加強；對於川普的意見，沒有任何評論。

我外交部昨舉行例行記者會，發言人劉永健表示，台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業的結構是互補、互利、互惠的。對於川普的發言，外交部沒有評論，民進黨團則表示尊重。

學者：川普說法選舉策略

國民黨立委陳以信指出，川普過去挺台，現在卻有這樣的言論，恐怕是為了明年美國總統大選共和黨內部初選而產生的言論，對台灣半導體產業的發展並不公平。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，即使台灣不做半導體，美國也做不出來二奈米這種先進製程，川普說法應是選舉策略，政治語言大過經濟實質意義。

川普 美國 半導體

延伸閱讀

紐時：川普若再當選 擬擴張總統權 行政恐更中央集權

川普說台灣奪美國人工作權？半導業者：聽起來很刺耳

川普批拜登供烏克蘭集束彈：將把美國捲入第三次世界大戰

民調：川普在搖擺州大贏拜登 第3黨吸走民主黨選票

相關新聞

川普：台灣搶走美國半導體工作

已投入明年美國總統大選的美國前總統川普，近日接受美國媒體專訪時談及台海問題，批評台灣搶走美國半導體工作，並稱「我們早該阻...

專家：川普過河拆橋 有欠公允

美國前總統川普批評台灣搶走美國半導體的工作，並說「我們早該阻止他們」。國內半導體廠不願公開評論，但工研院產業科技國際策略...

葉倫：美經濟將躲過衰退

美國財長葉倫18日接受彭博專訪時說，在二手車價格下降、供應鏈問題緩解等一系列造成通膨趨緩的因素中，持續降溫、還算穩定的就...

大摩、美銀亮財報 股價大漲

摩根士丹利（Morgan Stanley）第2季淨利年減13%，但與市場預期大致相符，主因是投資銀行與交易業務未見起色。...

特斯拉柏林廠大擴產

特斯拉（Tesla）計劃將位於柏林的工廠規模擴大一倍，使每年電動車產量達到100萬輛，這座工廠也將成為德國最大汽車生產基...

美企投資大陸 限制縮小

美國政府限制美企投資中國大陸的計畫，傳出範圍將縮小，僅聚焦半導體、量子運算和AI等尖端技術的新投資，生技和能源業有望「逃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦