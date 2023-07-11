野村：東西方央行政策脫鉤

美國力圖減少對中國大陸的經濟依賴，雙方舌戰不休之際，另一版本的「脫鉤」正悄悄上演，西方央行持續升息對抗通膨，但亞洲央行卻維持寬鬆，部分國家更打算動手降息。

日經新聞報導，美國聯準會去年3月以來共升息500個基點，預料今年還會再升息50個基點，明年才會開始寬鬆。同一時期歐洲央行）升息400個基點，並警告不要預期會在未來兩年降息。

與此同時，中國人民銀行從2021年以來三度調降主要政策利率，五度削減存準率，觀察家估計大陸央行今年下半還會繼續寬鬆。日本央行恪守超寬鬆政策，總裁植田和男堅稱，該國通膨走升可能是暫時現象。另外，南韓通膨趨緩，Capital Economics預料最早8月開始降息，並估計台灣會在相同時間啟動寬鬆。

野村經濟學家將此種東西方分歧，稱之為「貨幣政策脫鉤將至」。倘若脫鉤真的發生，表示過往模式勢必遭到打破。野村（日本除外的）亞洲首席經濟學家蘇巴拉曼說，新興市場央行通常會等到已開發央行改變貨幣政策，尤其是開始降息後，才會行動，不然的話，幣值會蒙受壓力。

國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯解釋，新興經濟體走上不同道路，原因有二，「新興市場更習於打擊通膨，對通膨壓力的反應更敏捷。另一（因素）是，相對來說，他們為因應新冠肺炎或烏克蘭戰爭實施的刺激方案，激烈程度未如先進經濟體。」

野村經濟學家指出，儘管在美國利率上揚之時，讓貨幣政策轉向，或許會在新興經濟體引發大規模的資本外流，可是部分國家已建立足夠的外匯存底緩衝，來抵銷此種可能衝擊。

野村的蘇巴拉曼說：「我認為，亞洲能在未來12個月採行不同於Fed的貨幣政策。我想這很自然，因為亞洲經濟體的規模變大，資本市場擴大，對美國的仰賴減少。」