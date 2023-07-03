法國暴動 引爆政經危機

法國因17歲非裔青少年拒絕攔檢而遭警方射殺、所引發出的全國暴動進入第五夜，總統馬克宏也取消訪德行程，在國內處理這場他從2018年「黃背心」運動以來遭遇的最嚴峻國內危機。這場暴動已造成馬克宏的重大政治危機，並且干擾商業運作，帶來沉重的經濟代價。

法國政府表示，在經過前幾晚抗議群眾在各大城市街頭縱火、攻擊警員和公共建築物及店家後，當局已部署45,000名警力，2日凌晨逮捕的人數減少，顯示情勢趨於緩和。不過，在馬賽等城市仍傳出衝突事件，顯示危機尚未結束。

這場暴動已使馬克宏遭遇重大的政治風險，他取消了策劃已久、原訂2日出訪的德國行程，並與司法部長杜邦-莫雷蒂已向年輕抗議群眾的家長和社群媒體喊話，呼籲一起協助結束這場暴動。馬克宏的德國行原本將與德國總理蕭茲會面，化解兩國在能源與國防等議題上的緊張，同時討論烏克蘭加入歐盟，以及如何提供基輔安全保證等議題。

這場暴動對法國造成的經濟代價也正在累加。法國財長勒梅爾1日表示，已有約10家購物商場、逾200家超市、250個攤販和250家銀行分行遭攻擊或搶劫。內政部的數據顯示，抗爭群眾1日初估燒掉超過500輛汽車。

艾克斯-馬賽-普羅旺斯商會會長蕭文說：「所有類型的商家都已成為目標，尤其是有高價商品的店家。」他表示，保險業者初估的損害超過1億歐元（1.09億美元），而且無疑還會繼續增加。

精品巨擘路易威登（LVMH）旗下品牌Celine也取消原訂2日在巴黎舉行的男裝時尚秀，當局也取消部分地區舉辦的演唱會等文化活動，以防民眾聚集。