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高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

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高盛上季商用不動產貸款遭拖欠金額暴增 與馬斯克有關

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
FT報導，高盛第1季商用不動產貸款遭拖欠金額年增612%，與推特老闆馬斯克拒付推特的商辦租金有關。路透
FT報導，高盛第1季商用不動產貸款遭拖欠金額年增612%，與推特老闆馬斯克拒付推特的商辦租金有關。路透

英國金融時報（FT）報導，高盛公司第1季商用不動產貸款遭拖欠金額較去年同期攀升至8.4億美元，年增612%，部分原因與推特老闆馬斯克拒付推特的商辦租金有關。另據科技媒體Platformer報導，推特也已拒付Google雲端服務的費用。

高盛持牌經營銀行實體呈交給美國聯邦存保公司（FDIC）的報告，透露上述資料。彙整FDIC報告的數據網站Bankingregdata.com資料顯示，高盛遭拖欠商用不動產貸款的金額增幅，遠高於整體銀行業的平均30%。

FDIC的資料顯示，高盛截至上季底的違約貸款總額為32億美元，占整體未償還貸款的2%，也高於去年同期的24億美元。

高盛、德意志銀行及花旗集團等銀行共同放貸給不動產投資信託基金Columbia地產公司，以舊金山和紐約七棟商辦為抵押品，包括兩棟容納大量推特辦公室的商辦。

推特去年11月起停止支付商辦租金，老闆馬斯克更向員工表示，他不打算付拖欠的租金或恢復付租金。此舉導致Columbia這筆貸款在今年2月違約，Columbia也把推特告上法院。Columbia拒絕置評，FT記者則聯絡不上Twitter發言人。

由於高盛對商用不動產的曝險部位相對較小，這些不良貸款將不致重創高盛的獲利。根據FDIC，高盛的商用不動產放款金額遠小於其他大銀行，截至上季底的商用不動產未償還貸款為84億美元，低於富國銀行的910億美元，也少於美銀的600億美元，但遭拖欠貸款額暴增，成為高盛要從以往聚焦交易和交易案，轉向多元化事業努力的最新挫折跡象。

此外，Platformer報導，推特和Google雲端服務本月即將續約，但推特已拒付費用，可能衝擊推特信任與安全團隊的作業。

在馬斯克去年入主推特前，推特已與Google簽署多年合約，與打擊垃圾郵件和保護帳戶有關，推特一些服務在自家伺服器運作，其他服務則委由亞馬和Google的雲端平台代管。報導說，推特至少3月起就持續嘗試與Google重談合約。

馬斯克 高盛 推特

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