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植牙手術螺絲鑽進大腦裡！牙醫稱「正常」 急診丟包病人落跑

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其一名40歲男子4月底進行植牙手術，牙醫竟將植體螺絲鑽入腦內。此為示意圖，非當事人。圖／ingimage
土耳其一名40歲男子4月底進行植牙手術，牙醫竟將植體螺絲鑽入腦內。此為示意圖，非當事人。圖／ingimage

土耳其一名40歲男子4月底至牙科診所進行植牙手術牙醫將植體植入時，竟把植體螺絲鑽入他的腦內，甚至在病患反映「聽到骨頭碎裂聲」時，還說「這是正常的」，直到病患痛得尖叫才緊急送醫。牙醫將病患送至醫院後就逃離現場，所幸醫護人員順利將螺絲取出，無生命危險。

根據英媒《每日郵報》報導，土耳其一名40歲男子拉馬贊．伊爾馬茲 （Ramazan Yilmaz）4月底因牙痛前往布爾薩（Bursa）的一家私人牙科診所。經過檢查，牙醫表示他的牙齒鬆動需要拔掉，並建議進行植牙手術。

伊爾馬茲接受當地媒體採訪時表示，「這位牙醫聲稱在這領域擁有24年的經驗，並向我們保證他的專業知識」。然而手術過程中，伊爾馬茲認為牙醫在試圖鎖緊植體螺絲時太過用力，並提出他聽到骨頭斷裂的聲音，牙醫卻說「這是正常的」。但當他繼續用力鎖上螺絲時，螺絲刺穿了伊爾馬茲的下顎骨，讓他痛苦尖叫，牙醫這時才趕緊帶他去急診。

經過CT掃描後，發現螺絲已深入到伊爾馬茲的顱骨，進入眼睛後面大腦和脊髓液所在的區域。

牙醫將伊爾馬茲送到醫院後就逃離現場，醫護人員則立即替伊爾馬茲進行手術將螺絲取出。伊爾馬茲現在已康復出院。

牙醫後續聲稱這屬於「醫療併發症」，伊爾馬茲準備對這位牙醫採取法律行動。

手術 牙醫

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