妻睡夢中呻吟喊男同事名…夫氣炸以為外遇！結果竟是一種病

一名38歲的男子在睡夢中試圖強迫妻子發生性關係，但醒來後他卻完全不知情；一名已婚女性時常在半夜毫無自覺的撕開自己的衣服後自慰，是她的伴侶發現後制止她，但她也不記得自己有這麼做；還有一位31歲的男性，他因為常常會毫無自覺的在睡著後打手槍而困擾，甚至因此不敢與人交往。根據CNN報導，這些人都是患有一種睡眠障礙——「性眠症」（Sexsomnia、sleep sex）。

CNN刊登一篇報導介紹這種較為罕見的睡眠障礙，許多人認知的睡眠障礙就是失眠、多夢、淺眠、夢遊；然而有一類人，在睡著後會不自覺地做出性行為，這些行為通常發生在人進入「深度睡眠」（delta sleep）之後，人的意識已經完全進入睡眠狀態，但是身體卻還保持活躍。

報導指出，要研究「性眠症」其實相對困難，除非被伴侶告知，否則患者多半不會知道自己有這種狀況；即便他們在無意識中的行為傷到自己，患者也多半毫無頭緒。挪威在2010年時曾針對性眠症做了實驗，研究者隨機採樣1000名成年人，結果顯示其中有7%的人曾經有過至少1次的無意識性行為、3%的人被性眠症所困擾。

2005年有對夫妻因為性眠症求助醫生，治療直到2021年才終於告一段落。在該病例中，妻子會在半夜夢囈時講出一些色話（dirty talk），那些用詞是她請醒時絕對不會說的話語；妻子還會在半夜間撫摸丈夫，要求與她發生性行為，但醒來後妻子卻責怪丈夫強迫她。

最讓丈夫不解與傻眼的是妻子竟在睡夢中不斷發出呻吟聲、並且呼喊男同事的名字，這使得他誤以為妻子外遇了。求助醫生後，醫生解釋這些並不能代表妻子出軌，「睡著時的大腦運作方式與清醒時非常不同，睡夢中的人是毫無意識的。這時候是沒辦法提取有用的資訊，所以對於夢話，其實根本沒辦法分辨其真偽性」。

醫生也提到，這種睡眠障礙對病患來說非常不安與羞恥，他們根本不會知道自己曾在睡著後做過什麼事，直到被他們的家人或是伴侶質問「為什麼要這樣做？」，這些經驗往往使病患感到痛苦與抱歉。

然而到底是什麼導致出現性眠症？目前的研究顯示，或許與基因有關，如果家族中有睡眠障礙的病史，那麼出現性眠症的機率就相對高些；此外，患有「睡眠呼吸中止症」的人，誘發出性眠症的機會也相對較高。

目前治療性眠症的主要方法是靠藥物治療，但有些不想依靠藥物的患者，也會嘗試催眠治療；另外，也曾有過一名患者，在從高壓的工作環境離職後，性眠症就不藥而癒。