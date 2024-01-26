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恐怖！男子當街「揮刀自宮」 陰莖全斷爆血亡 調查揭心酸內情

香港01／ 撰文：布萊恩
英國1名63歲男子用刀「自宮」切斷自己下體陰莖，最終失血過多身亡。（網上圖片）
英國1名63歲男子用刀「自宮」切斷自己下體陰莖，最終失血過多身亡。（網上圖片）

英國發生恐怖離奇事件，1名63歲男子竟當街用刀「宮」切斷自己下體陰莖，最終失血過多身亡，而當局事後調查，發現更多心酸內情。

綜合外媒報導，事發2022年11月6日早上8時許，退休護士韋伯斯特（ Webster ）途經英國班戈（ Bangor ）一個田野時，發現草地上有「駝峰」，查看發現竟是1名男子，當時男子正在呻吟，已感覺不到脈搏，韋伯斯特更發現男子腹股溝有明顯血跡，所以報警併為男子急救。

警方和醫護人員趕到現場，把男子送院治療，惟男子最終失血過多，同日下午約1時被宣佈死亡。

死者為63歲男子羅奇（ Reginald Alan Roach ），驗屍發現他的陰莖已被完全切除，死於休克和大量出血。

死者為63歲男子羅奇（Reginald Alan Roach）。（網上圖片）
死者為63歲男子羅奇（Reginald Alan Roach）。（網上圖片）

當局事後調查，至今年1月19日確認人員已盡力搶救羅奇性命，但還是因失血過多死亡，以自殺案作結。調查人員又指，羅奇生前因性侵犯被通緝，審訊期間多次指著自己下體稱「我太老了，我不需要這個東西，如果你想要的話，可以拿走它們」。

而羅奇兄弟透露，羅奇22歲時遇到交通事故，頭部嚴重受傷，之後沒有再工作，後來被診斷出患有精神分裂症和反社會人格障礙。

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文章授權轉載自《香港01》

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