3200萬元彩金失而復得 清潔工花瓶內撿到刮刮樂交還屋主

居住在美國馬薩諸塞州梅德福(Medford)的一名男子哈利勒．蘇賽(Khalil M.Soussa)，近日買了一張刮刮樂，卻不慎遺失，正當他憂心忡忡時，清潔工在家中花瓶拾獲該名男子購買的刮刮樂，刮開後讓他又驚又喜，這張刮刮樂竟贏得一百萬美元（約台幣3,206萬元），稅後為65萬美元（約台幣2,083萬元），美媒CBS在報導中稱，哈利勒可能因此欠這名拾金不昧的清潔人員一大筆小費。

哈利勒在一家商店內購買了張價值為30美元（約台幣961元）的Money Maker刮刮樂，但後來卻忘記自己放在哪了，直到家中的清潔人員在整理時，意外尋獲這張刮刮樂，且刮開後，竟中了100萬美元的彩金。

哈利勒12日前往領獎時，選擇了一次領現金的選項，稅後實得65萬美元（約台幣2,083萬元）。

哈利勒表示，將計劃用一部分的錢捐贈給慈善機構，也會拿出一些錢來幫助朋友，對於出售給他彩券的幸運店家，也將贈與老闆1萬美元(約台幣32萬元)的禮金。