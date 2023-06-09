醫生竟是護士假扮 無辜病患手術後腦死不治

巴西一名女子日前接受輸卵管切除手術，但手術後陷入昏迷腦死。警方調查發現，女子動的根本不是輸卵管切除術，就連動手術的人也不是醫生，而是一名護理師。

據《每日星報》（Daily Star）報導，37歲女子伊琳諾娃（Erinalva de Jesus Dias）5月31日時告訴家人，自己要到馬拉尼昂州（Maranhao）一家醫院接受輸卵管切除術。不過手術後伊琳諾娃突然陷入昏迷，被緊急送往80公里外的醫院急救。

第二家醫院急救時，醫生發現伊琳諾娃動的根本不是輸卵管切除術，而是腹部除皺手術。雖然醫院不停搶救，伊琳諾娃仍在隔天腦死身亡。

警方介入調查時發現，當天為伊琳諾娃動刀的「醫生」其實是院內的護理師，根本沒有醫師執照。事件曝光後這名護理師已經遭醫院革職，不過院長和其他值班人員都宣稱不知道當時護理師有進手術房動手術。

伊琳諾娃的媽媽悲痛地表示，希望警方為她們伸張正義，讓執刀的護理師付出該付的代價，避免這樣的事發生在其他家庭。目前這名護理師已經遭到逮捕，將在未來幾天接受訊問。