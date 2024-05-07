墨西哥6月總統大選 收容人監所內投票歷來首見

墨西哥總統大選將於6月2日登場，等待審理或判決的收容人今天提前開始在監所內投票。這對拉丁美洲國家墨西哥來說，是一項前所未有的措施。

法新社報導，首都墨西哥市（Mexico City）一座男子監所的禮堂桌子上設置了投票箱，投票箱醒目地印著「保障投票自由和秘密投票」。

拇指上的不褪墨水代表著他們提早參與即將在6月2日舉行的選舉，這次選舉有望選出墨西哥首位女性總統。

其中一名礙於法規而無法透露身分的收容人表示：「我們只希望他們（指候選人）言出必行，這比什麼都重要。如此一來，我們和家人的處境就能得到改善。」。

這名24歲的收容人是3萬多名遭預防性羈押的被告之一，今年首次獲准在監所裡投票。

除了投票選出下任總統，他還為墨西哥市市長、地方和國會議員以及一名地方首長投票。

這名收容人告訴獲邀觀看投票的媒體記者：「他們帶了選舉資料給我們看，我們看了辯論之類的，這些都可以當作我們投票的依據。」

在這座墨西哥市北部的男子監所，1862名收容人中有354人獲准投票，原因是選舉特別法庭2019年裁定，尚未被判刑的收容人有權投票。

墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute）官員佛羅雷斯（Maria Luisa Flores）表示：「對我來說，最重要的訊息是告訴他們，作為一個選舉機構，我們承認他們擁有的權利。」

佛羅雷斯說投票將在282座監所舉行：「這是個歷史性的早晨，不只是在墨西哥市，對整個國家來說也是如此。」

政府當局表示，全國約有3萬1000名收容人符合投票條件，約占總數23萬多人的13%左右。