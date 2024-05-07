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西方多國拒赴普亭連任就職 法派大使出席典禮

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
西方多國拒赴普亭連任就職。美聯社
西方多國拒赴普亭連任就職。美聯社

美國以俄羅斯總統大選不公為由，拒絕出席俄國總統普亭7日的就職典禮，英國、加拿大、烏克蘭及大部分歐盟國家也不會參加，法國、匈牙利和斯洛伐克則將派員出席。

綜合法新社與路透社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天對記者們說：「我們不會派代表出席（普亭）就職典禮。」

被問及抵制是否代表美國認為普亭（VladimirPutin）的勝選並無正當性，米勒說：「我們當然不認為俄國大選自由、公正，無奈他是俄國總統，也會繼續履行職務。」

美國和大多數歐盟國家將杯葛7日普亭就職典禮。儘管烏克蘭疾呼各國別參加，但法國和幾個歐盟國家仍將派使節出席。

英國、加拿大表示不會派員參加普亭就職典禮；德國外交部也表示不會出席。

歐盟發言人表示，歐盟駐俄大使不會出席，與大多數歐盟成員保持立場一致。

國際傳真社（Interfax）報導，克里姆林宮一名高層表示，已向所有各國駐莫斯科大使、代表發出邀請。

烏克蘭外交部發表聲明指出，烏克蘭看不出承認普亭是民選出線成為總統的合法依據。

歐洲外交官透露，歐盟有20個成員國抵制普亭就職典禮，但仍會有7個成員國派代表出席；2名外交圈消息人士透露，除法國外，匈牙利和斯洛伐克也會派員出席。

巴黎的外交消息人士指出，法國駐俄大使將代表出席。路透社認為這凸顯歐盟內部對如何與俄國往來，存在分歧。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與來訪的中國國家主席習近平會談。他在兩人並肩面對外界時說：「我們沒在跟俄國或俄國人民交戰，我們也無意促成莫斯科的政權更替。」

波羅的海三小國已不再於莫斯科派駐使節，斷然不會參加普亭就職典禮。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說：「我們認為必須持續孤立俄羅斯，尤其是它的犯罪首腦。立陶宛無法接受參加普亭就職典禮，我們首要任務仍是支持烏克蘭及其人民對抗俄羅斯侵略。」

現年71歲的普亭自進入21世紀以來掌權至今，不是擔任俄羅斯總統就是總理。俄國選舉委員會3月於選後表示，普亭這次以87.28%的得票率贏得第5個總統任期。

向以直言批評普亭著稱的俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2月在北極的監獄去世，遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）鼓勵國際社會拒絕承認普亭為俄羅斯合法領袖。

俄羅斯 普亭 歐盟

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