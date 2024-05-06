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韓中日峰會在即 韓外長時隔6年半將先訪中

中央社／ 首爾6日專電
韓方官員向媒體表示，韓中雙方目前正就韓國外交部長趙兌烈訪中時程進行最後協調，若順利成行，將是韓國外長時隔6年半訪中，這次訪問預期將在韓中日峰會前進行。圖／新華社
韓方官員向媒體表示，韓中雙方目前正就韓國外交部長趙兌烈訪中時程進行最後協調，若順利成行，將是韓國外長時隔6年半訪中，這次訪問預期將在韓中日峰會前進行。圖／新華社

韓方官員向媒體表示，韓中雙方目前正就韓國外交部長趙兌烈訪中時程進行最後協調，若順利成行，將是韓國外長時隔6年半訪中，這次訪問預期將在韓中日峰會前進行。

韓聯社報導，韓國駐中國大使館高層今天向媒體做以上表示，並提到中國外交部長王毅2月與趙兌烈通話時就邀請趙兌烈在雙方合適時機盡快訪中。

趙兌烈也應允，會透過外交渠道商議此事。據報導，韓中當局協議將趙兌烈訪中時間點定於韓中日峰會前。韓國政府日前表示，韓中日峰會預定5月26、27日在首爾舉行，目前正在進行最終確認，近日內將正式公布。

雙方在當時通話中，曾提到韓中關係發展方向、盡早啟動高層交流、國際供應鏈合作及北韓核武問題等多項共同關心的議題，官員表示正為與中方緊密合作進行準備，意指可能在這次會面中討論相關議題。

趙兌烈這次訪中也被視為啟動雙邊高層交流的一環，將是2017年11月以來，韓國外交部長首次訪問北京。

韓中外長上次面對面溝通是在去年11月於釜山舉行的韓中日外長會談，今年2月上任的趙兌烈尚未與王毅見過面。

外交部 王毅

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