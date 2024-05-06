多倫多僑界鬧區造勢 支持台灣參與WHA

多倫多僑界為支持台灣參與世界衛生大會（WHA），日前在多倫多市中心鬧區最繁華的「央-登打士廣場」（Yonge-Dundas Square）辦造勢活動，為台灣重返國際公衛體系發聲。

「台加國會議員友好協會」會長兼自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）、眾議員艾薩晰（Ali Ehsassi）及因強力挺台而有「拼字哥」外號的保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper），都犧牲了假日前來以行動力挺台灣參與WHA。他們也將由史葛洛率領，合組12名加拿大國會議員代表團，將赴台參加台灣總統就職典禮。

多倫多昨天適逢春日好天氣，由3位僑務委員簡許邦、林美玲、黃煌裕發起、結合25個僑社合力舉辦多倫多僑界支持台灣參與WHA活動，以TECO（駐多倫多經濟文化辦事處）鼓隊表演揭開序幕，吸引大批人潮駐足圍觀，許多人開心和「三太子」及「台灣黑熊」吉祥物合照。

駐多倫多辦事處長陳錦玲以中英文致詞表示，世界衛生組織（WHO）決策機構WHA年度大會，5月27日將在瑞士日內瓦舉行，台灣迄今仍未獲邀參與，希望加拿大及各國衛生官員和專家一同呼籲，邀請台灣參加今年WHA。

陳錦玲指出，今年WHA將討論制定「大流行公約」，共同防範下一個傳染病，台灣應該和世界各國一樣，被納入這個討論，同在WHO保護傘之下。台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間防疫及先進醫療保健，有目共睹，邀請台灣參加WHA、共同參與大流行公約協定討論簽署，一定可以為世界衛生體系做出實質貢獻。

史葛洛表示，「當疫情來襲時，最先為我們提供口罩和消毒劑的，就是台灣社區。許多人因台灣政府和台灣社區的迅速行動，保全了生命；但台灣卻被剝奪加入WHO的機會」。

她說：「以台灣具備的強大公衛知識、不斷檢驗科學的能力、持續向世界分享付出，台灣理當在WHA擁有一席之地，未來台灣也很有可能再次拯救更多人的生命。」

史葛洛指出，目前國會議員正連署支持台灣參與WHA，「台灣社區和加拿大人在很多方面非常相似，我們需要加強這種夥伴關係，並確保我們所有公民的安全」。

人稱「拼字哥」的古柏，一出現在活動現場人氣十足。他向中央社表示，在眾院提出的「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act），在參院由參議員麥唐納（Michael MacDonald）提案，他們將積極推動此法案，促使加拿大政府明確支持台灣參與WHA及國際多邊論壇，確保台灣、加拿大及全球福祉。

艾薩晰則說，「台灣一直是這世界一股向善的力量，正因如此，我們與你們並肩同行」。