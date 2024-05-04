快訊

柯文哲為新光集團將北士科地一分為三？ 產發局點出原因

湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

日本恐成首個因少子女化滅絕國家 學者估696年後僅剩1名兒童

中央社／ 東京4日綜合外電報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

日本東北大學教授吉田浩推估，照目前少子女化速度發展下去，最晚到696年後的2720年，日本可能只剩1名未滿15歲兒童，「日本說不定會成為第一個因少子女化而滅絕的國家」。

日本讀賣新聞報導，東北大學高齡經濟社會研究中心主任吉田浩公布最近更新的2024年版「兒童人口時鐘」說，只要出生人數不停減少，「時鐘」的指針就不會往回走，日本說不定會成為第一個因少子女化而滅絕的國家，應該完善讓女性及高齡者也能就業的環境，打造一個讓所有人都能活躍其中的社會。

由於少子女化速度加快，吉田今年推估數字較去年提早了100多年。

吉田受到美國「末日時鐘」等啟發，為了讓大家警覺到少子女化問題，在2012年開發出「兒童人口時鐘」，每年以日本政府人口推估數字為基礎進行計算，並於日本5月5日兒童節前後公布在該中心官網上。

根據日本政府總務省推估，截至今年4月1日止，未滿15歲兒童的人數為1401萬人，較去年減少33.6萬人，年減率2.3%。

吉田根據總務省數字進行推估，到今年5月5日兒童節時，全日本未滿15歲兒童將進一步減少到1397萬9189人。如果少子女化按這個速度發展的話，至遲到696年後的2720年1月5日時，預估全日本將只剩1名未滿15歲兒童。

如果跟2023年版兒童人口時鐘預測日期為「798年後的2821年10月27日」相比，今年預估的數字提早了101年。如果跟吉田2012年提出的首版兒童人口時鐘預測的「4147年」相比，僅僅過了約12年就提早1427年。

吉田公布的2024年版預測數字，受到日本2023年出生人數僅75萬8631人、連續8年減少的影響。再看日本目前的人口現狀，推估每位女性一生中生育子女的總數也僅為1.26人，遠低於維持人口所必須的2.07人。

談到出生人數持續減少的背景，吉田認為在長期持續不景氣的日本，因為所得低而無法結婚與生育的年輕人增加。

他說，必須改善生育環境，對策包括給予兒童醫療費及餐費免費等減輕父母負擔、男性也能申請育嬰留職停薪、實現夫妻「雙薪共養」的社會，及延長退休時間10年讓育嬰假能請3年到5年等。

子女 日本 生育

延伸閱讀

PLG／林書豪破相濺血傷退 國王雖贏球林書緯喊「不合理」

台南金鑽鳳梨100箱贈日本慈善機構 促台日友好

在台外國專業人員 馬國籍人數超越日本居首位

WSJ：中國富人大舉「潤日」買房...不滿專制政治、經濟放緩

相關新聞

德國之聲專訪／習近平訪歐3國引關注 一文看「中歐框架」下各國關係

習近平2019年以來首訪歐洲，將先後前往法國、塞爾維亞和匈牙利。他所選擇訪問的國家，也引人關注。回顧過去，他任國家主席首次訪問歐洲，是前往...

美印太司令就職典禮批大陸挑釁 我參謀總長也獲邀出席

美軍新任印太司令帕帕羅上將今天在夏威夷出席交接典禮時表示，大陸對印太地區的侵擾及擴權行動，是「非法、脅迫、挑釁及欺騙」行...

德國外長強調「和平通行的權利」 稱不排除德軍巡防艦穿越台灣海峽

德國一艘巴登符騰堡級巡防艦（Baden-Württemberg-classfrigate）即將到太平洋執行訓練任務，德國...

拜登稱印度排外阻礙成長 印外長反駁：經濟沒衰退

印度「經濟時報」（The Economic Times）今天報導，美國總統拜登日前稱印度「排外」阻礙經濟成長，印度外交部...

日本恐成首個因少子女化滅絕國家 學者估696年後僅剩1名兒童

日本東北大學教授吉田浩推估，照目前少子女化速度發展下去，最晚到696年後的2720年，日本可能只剩1名未滿15歲兒童，「...

布林肯：大陸在太平洋島國觸角雖廣 美國幫助更大

美國國務卿布林肯今天表示，儘管僅憑美國一己之力，無法在太平洋島國間與中國與日俱增的觸及範圍相匹敵；但在盟邦和民間支持下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。