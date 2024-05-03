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喬治亞萬人再上街頭 抗議境外影響力法案

中央社／ 特比利西2日綜合外電報導

黑海國家喬治亞今晚有數以萬計民眾走上街頭，抗議國會二讀通過「境外影響力」法案，外界抨擊此法仿效俄羅斯的法律，目的是讓異議人士噤聲。

法新社記者目擊，抗議群眾湧入首都特比利西（Tbilisi）街頭，吹著口哨並揮舞喬治亞的紅白色國旗與歐盟旗幟，這是持續數週示威活動中的最新一起。

美國聯合國發聲反對這項立法，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）對警方朝抗議群眾使用暴力表達關切。

喬治亞執政聯盟喬治亞之夢（Georgian Dream）重新提出境外影響力法案，遭批評人士抨擊是在打壓異己後，這個地處高加索地區、黑海之濱的國家自4月9日起出現大規模反政府抗議。

跟先前在特比利西舉行的示威活動不同的是，今天的抗議活動是在兩個不同地點進行，一場與前一晚一樣是在國會前面舉行，另一場是在英雄廣場（HeroesSquare）上演，那裡有座向喬治亞陣亡士兵致敬的紀念碑。

警方發射催淚瓦斯並逮捕數名堵住通往英雄廣場主要道路的抗議人士。在國會前抗議的示威群眾之後前往英雄廣場，高喊「向俄羅斯說不！」，並高舉稱喬治亞之夢國會議員是「叛國者」的標語。

27歲來自喬治亞第3大城庫台希（Kutaisi）的抗議人士洛拉澤（Giorgi Loladze）說：「我們一起站出來向克里姆林宮的傀儡表明，我們不會接受違反喬治亞人意願的政府。」

這項法案遭歐盟、聯合國與美國譴責，但喬治亞國會昨天仍完成二讀。如果正式通過，此法將要求任何從海外接收20%資金以上的獨立非政府組織與媒體機關登記為「追求外國勢力利益的組織」。

聯合國人權事務高級專員圖克今天在聲明中表示：「我敦促喬治亞當局撤回這項法律草案，並與公民社會和媒體組織等機構展開對話。」他說，外國利益標籤「對言論與結社自由構成嚴重風險」。

美國國家安全會議（US National Security Counci）發言人柯比（John Kirby）向媒體表示：「這項立法可能會打壓異見與言論自由，美國對此深感擔憂。」

圖克說，他對執法機關朝抗議群眾與媒體不必要且過度使用武力表示關切，敦促對在抗議或拘留期間的不當對待指控展開調查。

喬治亞之夢捍衛這項法案，稱此法將提高非政府組織的外國資金透明度，並表示目標是在5月中前簽署成法。

俄羅斯 美國 聯合國

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