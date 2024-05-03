找到人了！澳警證實：平安尋獲25歲台灣女子

澳洲昆士蘭省警方2日發布消息指出，現年25歲的台灣女子呂侑珉（Yu-Ming Lu）自4月30日後就失蹤至今，希望民眾協尋，所幸公告發出後不久，警方隨即更新內容表示，人已平安尋獲。

昆士蘭省警方在當地時間2日凌晨1時10分更新網站公告，失蹤的25歲女子已平安尋獲，且刪除稍早在公告中提及的姓名等可識別訊息。

根據警方稍早公告指，台灣女子呂侑珉最後一次現身是4月29日晚間10時20分左右，地點則是布里斯班碼頭街的語言學校學生宿舍。自4月30日上午8時起，她就沒有聯繫過任何人。

根據公告，呂侑珉身高約160公分，身材苗條，有著深棕色頭髮和棕色眼睛。家屬跟警方很關心她的安危，籲請任何了解她下落的人士聯絡調查人員。

據澳洲《今日悉尼》報導，呂侑珉的母親表示，呂侑珉4月6日持旅遊簽證抵達澳洲的布里斯本的語言學校就讀，兩人最後一次聯繫是在4月30日的中午12時，之後就未再聯繫，而女兒最後一次使用宿舍門卡時間為4月29日晚間6時至7時。