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五一勞動節全球多處抗議 土耳其200多人被捕

中央社／ 伊斯坦堡1日綜合外電報導
土耳其禁止民眾在5月1日這天於伊斯坦堡中心塔克辛廣場（Taksim Square）舉行勞動節集會，當局出動4萬2000多名員警，逮捕217人。圖／法新社
土耳其禁止民眾在5月1日這天於伊斯坦堡中心塔克辛廣場（Taksim Square）舉行勞動節集會，當局出動4萬2000多名員警，逮捕217人。圖／法新社

在5月1日勞動節這天，全球多處舉行抗議活動，法國出現小規模衝突，土耳其則爆發警民衝突，警方朝示威者發射催淚瓦斯和橡皮子彈，並逮捕200多人。

土耳其禁止民眾在5月1日這天於伊斯坦堡中心塔克辛廣場（Taksim Square）舉行勞動節集會，當局出動4萬2000多名員警，逮捕217人。

法新社記者報導，伊斯坦堡警方在薩拉查內（Sarachane）市政廳附近與示威者發生衝突，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈，阻止示威者衝破封鎖線。

內政部表示：「有226人因在未經授權的地區示威且不聽從警方警告而被捕，其中包括伊斯坦堡的217人。」

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體X發文說，示威者「試圖走到塔克辛廣場並攻擊員警」。

土耳其進步工會聯盟（Confederation of ProgressiveTrade Unions of Turkey）秘書長切爾克佐格魯（ArzuCerkezoglu）告訴法新社：「我們在塔克辛廣場慶祝勞動節，表達訴求，我們有法律依據。」

法國警方表示，巴黎一些抗議者朝安全部隊投擲煙火和石塊，約25人被捕。

法國示威人數則比去年少很多，去年全國各地都有民眾上街，抗議不受歡迎的退休金改革。

強大的法國總工會（CGT）表示，法國全國有超過20萬人走上街頭，還不到他們去年宣稱示威人數的一成。

除了巴黎，包括馬賽、土魯斯、里昂和西部城市南特（Nantes）等地都有抗議活動。

德國西南部城市佛萊堡附近的坎德爾鎮（Kandern），則有一輛遊行花車在轉彎處發生翻車意外，警方表示，有30人受傷，其中「10人傷勢嚴重」。

另外包括瑞士、希臘雅典、拉丁美洲都有類似示威。

勞動節 土耳其 法國

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