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登革熱疫情飆升 瓜地馬拉宣布進入衛生緊急狀態

中央社／ 瓜地馬拉市30日專電

瓜地馬拉衛生部宣布，因登革熱疫情蔓延，即日起進入全國衛生緊急狀態。瓜國政府統計，自1月截至4月26日，出現近1.5萬例登革熱病例，其中重症病患有91例、死亡9例。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，全國衛生緊急狀態命令一旦生效，所有中央和地方政府機關，私人或非政府組織及社區單位，都必須接受衛生部協調和管理調度，並展開預防及對抗登革熱危機行動。

同時，瓜國衛生部也必須提供必要的資源，例如人力、車輛、殺蟲劑、霧化噴霧器還有經費援助，並且調查監控各地爆發的病例，以及蚊蟲活動狀況。

泛美衛生組織（PAHO）日前發布警報，今年美洲地區可能爆發史上最嚴重登革熱疫情。截至目前，最嚴重的巴西已經有超過410萬例病例，其次是巴拉圭和阿根廷。

除了登革熱外，瓜地馬拉也出現吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre Syndrome）多起病例。這是一種急性神經病變，導致神經功能障礙，患者會出現嚴重刺痛感，肌肉和肢體無力，並逐漸喪失吞嚥以及呼吸功能。

瓜國衛生部門表示，迄今總共有87人患病、5人死亡。不過當局宣稱，已經44天沒有出現新病例，因此疫情有受到控制。但到目前為止，衛生單位仍然查不出導致該病發生的原因，只能推斷是飲用水遭到污染，或是食用未煮熟的食物所導致。

瓜地馬拉 登革熱

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