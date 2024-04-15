【專家之眼】中東山雨欲來

台灣時間4月14日清晨，伊朗對以色列發動了報復性飛彈與無人機襲擊，但受到以色列及美英戰機的攔截，後續發展值得關注。

此次的攻擊，是因為4月1日以色列空軍空襲了伊朗駐敘利亞領事館，造成十餘人傷亡，其中還包括伊朗聖城旅的高級將領。對此以色列並未承認也未否認，歐美國家也並未因此譴責以色列。

隨即伊朗揚言報復，使得以色列一直處於高度戒備狀態，美方也有迅速反應，拜登總統直稱伊朗不要報復，否則後果嚴重。在伊朗發動攻擊時，美國與英國戰鬥機擊落來襲的無人機，以色列政府也未發出傷亡損失的訊息。

伊朗這次襲擊受到德英法等國家廣泛的譴責，只有中國例外，並稱中方會在中東地區發揮積極的建設性作用，也期盼美國應該在中東加強其角色。而中國也並未直接抨擊伊朗，只稱以哈戰事應該結束。這也是伊朗第一次向以色列本土進行攻擊，中東地區的天空已局部被封鎖，確實山雨欲來。

回顧過去，在2020年1月，當時還是川普總統任內，僅次於伊朗最高領導人的二號人物、軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），被美軍擊斃，這意味著美伊之間的衝突升級。之後，伊朗實施報復，向美軍在中東的基地發射了多枚飛彈，但是美方回應，並未造成傷亡，危機因此落幕。由此可見，當時伊朗必須有所回應，但也只是象徵性做做姿態，以安民心。

如今，伊朗內部雖然一些民眾激憤抗議，但由於長年被西方國家封鎖，導致經濟低迷並且人權問題嚴重，民眾反政府的浪潮此起彼落，這當然限縮了伊朗領導人大舉報復的活動空間。

另外，以色列也不遑多讓。自去年十月以哈戰爭爆發以來，由於納坦雅胡政府出手甚重，已造成加薩地區兩萬餘巴勒斯坦人喪生，當地百餘萬人也受飢餓之苦，因而導致美國與西方國家原本支持以國的立場出現雜音。再加上納坦雅胡因獨斷專權等原因，在國內的支持度下滑，以及還有百餘人質未能救回，同樣陷入困境。

在襲擊之後，伊朗駐聯合國代表團表示，「對以色列的襲擊可以被視為結束。然而，如果以色列政權再次犯錯，伊朗的反應將更加嚴厲。這是伊朗與以色列政權之間的衝突，美國必須遠離！」而在伊朗襲擊之前一天，國務卿布林肯就與王毅外長通電話，希望中方能勸說伊朗不要反應過激，這是否奏效，可能性不得排除。

若波斯灣的緊張局勢日益升高，隨之將會帶來能源價格上漲，歐洲與中國、日本和韓國之間進出口的商品同樣會受到波及，不得小覷。