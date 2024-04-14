英國增援！皇家空軍擊落伊朗無人機 英相蘇納克譴責伊朗「魯莽」

英國每日郵報報導，伊朗13日出動上百架無人機和發射飛彈報復以色列，英國國防部證實派遣戰機協助「緩和局勢」，以色列電視台報導英國戰機已經在伊拉克和敘利亞邊境地區擊落數架伊朗無人機，英國首相蘇納克譴責伊朗「魯莽襲擊」以色列，意圖「在自家後院引發混亂」。

以色列第12頻道電視台14日稍早報導， 英國和美國戰機在伊拉克和敘利亞邊境地區擊落數架來自伊朗的無人機，但是報導並未引述消息來源。

英國國防部發言人向每日郵報網表示，為了因應伊朗加劇的威脅和中東局勢升級，英國政府「已經向該地區增派數架英國皇家空軍戰機和空中加油機，另外，這些戰機將根據需要在現有任務範圍內攔截任何空襲」，「我們將持續和區域夥伴合作緩和局勢」。

英國首相蘇納克13日晚間發表聲明，「我以最嚴厲的措辭譴責伊朗對以色列的魯莽攻擊，這些襲擊將激化局勢、破壞區域穩定」，「伊朗再次表現意圖在自家後院製造混亂」。