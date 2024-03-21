聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本茨城縣南部規模5.3地震！核電廠緊急停止運作
日本氣象廳指出，東部茨城縣南部當地時間21日上午9時8分，發生規模5.3地震，震度為5弱以上，東京市中心也能感受到明顯搖晃，目前未發布海嘯警報。
日本氣象廳指出，地震發生在上午9時8分，震央位於茨城縣南部深度50公里，最大震度5弱在栃木縣南部、埼玉縣北部；而東京都23區的震度約為3，能感受到明顯搖晃。
JR東日本指出，東北新幹線因地震停電，東京到福島縣郡山站之間的列車在上午9時20分暫停運行。首都圈內的常規線路正常運行，未受地震影響
日本原子力發電表示，目前位於茨城縣東海村的東海第二核電廠目前已停止運行，正在確認是否有出現異常狀況。此外，測量核電廠周圍輻射水平的監測站數值沒有變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言