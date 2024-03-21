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日本茨城縣南部規模5.3地震！核電廠緊急停止運作

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本氣象廳指出，東部茨城縣南部當地時間21日上午9時8分，發生規模5.3地震。取自NHK
日本氣象廳指出，東部茨城縣南部當地時間21日上午9時8分，發生規模5.3地震。取自NHK

日本氣象廳指出，東部茨城縣南部當地時間21日上午9時8分，發生規模5.3地震，震度為5弱以上，東京市中心也能感受到明顯搖晃，目前未發布海嘯警報。

日本氣象廳指出，地震發生在上午9時8分，震央位於茨城縣南部深度50公里，最大震度5弱在栃木縣南部、埼玉縣北部；而東京都23區的震度約為3，能感受到明顯搖晃。

JR東日本指出，東北新幹線因地震停電，東京到福島縣郡山站之間的列車在上午9時20分暫停運行。首都圈內的常規線路正常運行，未受地震影響

日本原子力發電表示，目前位於茨城縣東海村的東海第二核電廠目前已停止運行，正在確認是否有出現異常狀況。此外，測量核電廠周圍輻射水平的監測站數值沒有變化。

地震 日本 東京

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