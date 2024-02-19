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川普效應 日本將加強華府遊說

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著難以捉摸的美國前總統川普愈來愈可能重返白宮，日本政府正加強在美國的遊說努力，布下更廣大的顧問網，以安度未來的政治情勢。

日經新聞報導，外國代理人登記法要求揭露的資訊顯示，日本駐華府大使館去年在名冊中增加三家遊說或顧問公司，包括與川普關係密切的遊說業者Ballard合夥公司，日本的活躍遊說公司總數因而達到20家。

無黨派研究團體OpenSecrets數據顯示，日本政府去年在美國遊說的相關支出增加13.4%至4,934萬美元，更比2019年多出28.5%。

這與南韓形成強烈對比，南韓在接觸川普方面始終保持低調。

消息人士說，南韓總統尹錫悅已親自指示駐華府大使館，勿與川普團隊接觸，以免引起現任總統拜登的白宮敵視。

所有駐華府外國使團的一個共同問題，就是若川普重返白宮，會採取何種政策。前日本駐印尼大使石井正文說，無論川普的目的為何，光是不關心台海情勢，就可能導致危險結果。

川普 日本 美國

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