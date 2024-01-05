伊朗悼蘇雷曼尼遊行 遭恐攻84死

伊朗官員表示，民眾三日在伊朗「革命衛隊」前指揮官蘇雷曼尼墓地紀念他過世四周年，兩枚爆炸裝置在遊行人群經過時引爆，炸死至少八十四人，另二八四人受傷，是伊朗一九七九年伊斯蘭革命以來最慘重攻擊事件。目前尚無團體出面承認犯案，伊朗官員歸咎美國和以色列，美國官員否認美國或以色列是幕後黑手說法。

已故的革命衛隊指揮官蘇雷曼尼。（路透） 紐約時報三日報導，這兩枚炸彈放置於克爾曼城外通往墓區道路上，紀念蘇雷曼尼的人群經過時，在廿分鐘內相繼爆炸。

伊朗官員表示，兩枚放在路旁的炸彈顯然是由遙控引爆。貼上社媒且經核實的現場畫面顯示，爆炸濃煙由墓地西南方升起，人們尖叫奔逃；民眾用擔架、救護車送走傷者；可以聽到受傷流血的人高喊「真主幫幫我們，大家都死了」。

蘇雷曼尼是伊朗革命衛隊精銳「聖城部隊」前指揮官，他在中東各地建立民兵組織，捍衛伊朗在中東利益，對抗美國和以色列，並協助擊敗在敘利亞和伊拉克的「伊斯蘭國」激進組織。二○二○年一月三日，時任美國總統川普派出無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，將六十二歲的蘇雷曼尼炸死。美國認為他是國際恐怖主義的幕後力量，一直在策畫襲擊美國外交軍事人員。

由於蘇雷曼尼死於美國之手，伊朗官員因此聲稱這次恐怖攻擊一定是伊朗兩大敵國以色列與美國所為。

美國否認涉及爆炸事件，以色列則拒絕發表評論，稱以色列正專注和哈瑪斯組織的戰鬥。

美國國務院發言人米勒說，「美國並未以任何方式參與此事」，並向受害者及其親友表示同情。白宮國家安全會議發言人柯比也說，美國沒有發現任何跡象顯示以色列是這兩起爆炸主謀。

美國一名高層官員表示：「這看起來確實像是一次恐怖襲擊，就像伊斯蘭國過去所做的那樣，這是我們目前的假設。」

儘管美國否認涉案，伊朗總統府副秘書長詹施迪仍表示：「真的沒有嗎？毫無疑問，要為這項罪行負責的是美國和猶太復國主義政權（以色列），恐怖主義只是一種工具。」

伊朗最高領袖哈米尼矢言要對這兩起爆炸事件進行報復，歐盟、俄羅斯和土耳其等多個國家譴責這些攻擊事件。