內唐亞胡訪問加薩後誓言「加強打擊」！ 人質家屬舉牌狂噓

以色列總理內唐亞胡25日在國會演說時表示，稍早他訪問加薩，以色列在該處的軍事行動「還沒結束」，將在未來幾天加強打擊哈瑪斯。

哈瑪斯管理的加薩衛生部25日表示，自開戰至今，約有2萬零674名巴勒斯坦人在以色列的轟炸中喪命。據稱，大多數死者是婦女和孩童。

哈瑪斯武裝分子10月7日越過以色列邊境，造成約1200人死亡，其中主要是平民。大約240人被帶回加薩作為人質，以色列稱仍有132人被關押。

內唐亞胡誓言要摧毀哈瑪斯並將人質帶回以色列。他在國會舉行執政黨「聯合黨」會議中表示，他在訪問加薩時遇到的軍人敦促，以色列將繼續戰鬥「直到最後」。

內唐亞胡稱，「我們不會停止，我們會持續戰鬥，而且我們會在未來幾天深化戰鬥；這會是一場長期戰役，還沒有接近結束的時候。我們需要耐心、團結，並堅持我們的使命」。

對此，坐在旁聽席的以色列人質家屬質問，「若人質是你父親…女兒…兄弟呢」，並高喊「就是現在」。內唐亞胡則回應，「如果沒有軍事壓力，我們就無法讓人質獲釋。」

以色列和阿拉伯媒體稱，埃及已提出雙方停火計畫。據報導，該計畫將在一個半月內分階段釋放所有以色列人質和數量不明的巴勒斯坦囚犯，並要求以色列停止攻擊。

卡達先前談判達成的臨時停戰協議使加薩走廊釋放數十名人質，以換取巴勒斯坦囚犯。

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