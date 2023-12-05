COP28／美議員：台灣應坐上氣候協定談判桌

正在參與聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）的美國加州參議員史騰（Henry Stern）接受聯合報專訪時提到，台灣應坐上「巴黎氣候協定」談判桌，也建議台灣可建立「次國家型氣候協議」，與其他地方政府簽署備忘錄與合作關係，才能跨出國際。

本次峰會的周邊論壇焦點之一為「全球碳交易市場」機制，美國民主黨的參議員史騰，昨參與西班牙館主辦的碳市場論壇，會後接受本報訪問，被問到台灣是否應該獲准納入「巴黎氣候協定」，為抗暖做出貢獻？史騰坦承，他只是一個州參議員，而這議題牽涉「國際政治」，他無法肯定解答為何，「我認為應該要透過一些方法，將這些協定變得更正式化（formalize），讓台灣能夠坐上談判桌。」他建議。

台灣並非聯合國會員國，長期遭國際排除在氣候行動之外，史騰力挺台灣，表示我國有強大科技與晶片業，可透過「在能源部門持續創新」，將電網系統的去碳化做到極限，為減碳和氣候變遷做出貢獻。

史騰也以並非國家的加州為例，雖然加州不是聯合國氣候公約締約方，但加州政府與全球四十個地方政府簽訂備忘錄，建立合作關係，就是透過「次國家型的氣候協議」（subnational agreement），達成氣候行動目的，是很有力量的工具。他建議台灣也可透過次國家型氣候協議，與其他城市建立合作關係，達到次國家型的氣候行動。

史騰所在的加州，二○一二年成立「加州碳排放限額與交易系統」（ＣＣＴＰ），是全球第四大碳排放交易系統，採用「總量管制與交易」，將加州四五○個排放源納入管理，並與加拿大魁北克省的總量管制交易系統相連。

對於台灣國內的碳權交易還未建立「總量管制與交易」，而採「自願減量額度交易」，史騰說明，加州起初也先採用自願性碳權交易，讓企業慢慢了解減碳重要性，並熟悉碳市場運作，經五年「實驗」後，最終導入總量管制與交易。

史騰強調，加州政府在成立強制性的總量管制碳市場時，對一開始就加入自願性碳市場的公司，給予特別獎勵，等於向市場釋出「如果你想成為減碳領導者，想要大幅減少排放，我們將給你免費的碳排放許可額度」的信號。