印尼首個碳封存計畫 總統佐科威主持動土儀式

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天為英國石油公司在西巴布亞省的碳捕捉、利用和封存計畫主持動土儀式，這是印尼第一個碳封存計畫。

路透社報導，能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）今天在聲明中表示，這項碳捕捉、利用和封存（CCUS）計畫具有封存最多1.8Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳的潛力。

能源部官員9月表示，英國石油公司（BP）將對這項計畫投資26億美元，預期2026年首度注入碳。英國石油公司沒有公布投資額。

這是英國石油公司在西巴布亞省（West Papua）投資48億3000萬美元的唐古（Tangguh）Train-3液化天然氣計畫上月完工後，繼續在當地投入的新計畫。

印尼熱衷發展CCUS以及碳捕捉和封存（CCS）技術，廢棄油氣儲集層和鹽水層的碳封存容量分別估有8Gt和400Gt。

能源部數據顯示，目前印尼在不同準備階段的CCS和CCUS計畫共有15項，總投資額近80億美元，包括英國石油公司的計畫在內。