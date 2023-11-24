快訊

趙少康當侯友宜副手辭主持棒 「少康戰情室」秒改名找她救火

北市傳工安意外！防水工程3工人昏倒 1人無呼吸心跳

不聽媽媽的話 歐洲央行總裁曝兒子加密貨幣投資幾乎賠光

印尼首個碳封存計畫 總統佐科威主持動土儀式

中央社／ 雅加達24日綜合外電報導

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天為英國石油公司在西巴布亞省的碳捕捉、利用和封存計畫主持動土儀式，這是印尼第一個碳封存計畫。

路透社報導，能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）今天在聲明中表示，這項碳捕捉、利用和封存（CCUS）計畫具有封存最多1.8Gt（gigatonne，十億噸）二氧化碳的潛力。

能源部官員9月表示，英國石油公司（BP）將對這項計畫投資26億美元，預期2026年首度注入碳。英國石油公司沒有公布投資額。

這是英國石油公司在西巴布亞省（West Papua）投資48億3000萬美元的唐古（Tangguh）Train-3液化天然氣計畫上月完工後，繼續在當地投入的新計畫。

印尼熱衷發展CCUS以及碳捕捉和封存（CCS）技術，廢棄油氣儲集層和鹽水層的碳封存容量分別估有8Gt和400Gt。

能源部數據顯示，目前印尼在不同準備階段的CCS和CCUS計畫共有15項，總投資額近80億美元，包括英國石油公司的計畫在內。

印尼

延伸閱讀

卡麥隆接外相 北京前駐英官員：難改善中英關係

「美日都談了 南韓呢？」習近平、尹錫悅場邊互動熱絡

我的購物車很「清真」？東南亞「抵制以色列」運動的明潮暗湧

拜登13日接待佐科威 談區域安全經濟能源等議題

相關新聞

愛爾蘭都柏林校園持刀攻擊案5人受傷，引發反移民示威衝突

11月23日愛爾蘭首都都柏林帕一所小學發生校園持刀攻擊案，導致3名孩童及2名成人受傷，嫌犯已被警方逮捕。雖然嫌犯身分及國籍尚未公布，然而已傳出嫌犯為外籍人士並引爆反移民人士怒火，使數百民眾上街抗議、發生嚴重警民衝突。愛爾蘭近年收容移民人數急遽增加，此次校園傷人事件也使國內移民問題再度搬上檯面。

10年前殺害女友 南非刀鋒跑者獲假釋明年初出獄

南非監獄當局表示，帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）今天通過假釋申請，明年...

都柏林數十年來最大暴動 愛爾蘭總理斥滋事者可恥

愛爾蘭首都都柏林昨天發生數十年來最大暴動，愛爾蘭總理今天表示，暴動滋事者的動機是「仇恨」，「使愛爾蘭蒙羞」

華爾街日報：中國大陸以商逼政 反促台灣轉向其他市場

「華爾街日報」報導，中國企圖利用經貿來拉近與台灣的距離，但收效有限。隨著地緣政治緊張關係升高，台灣正把經濟轉為仰賴美國和...

俄侵烏與2025世博主題相悖 日本恐拒俄羅斯參加

日本世博會擔當大臣自見英子今天就俄羅斯參加2025年世界博覽會（大阪關西世博）一事表示，如果俄國持續侵略烏克蘭，可能會拒...

美海軍作戰部長：對美中恢復軍事熱線「感到振奮」 避免誤解與誤判

美國海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）24日表示，在地區緊張局勢不斷加劇之際，美國海軍對於與中國軍方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。