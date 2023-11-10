拜習月中會 將宣布恢復軍事交流

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平可望十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會場邊舉行拜習會，美國新聞網站Axios八日報導，預計拜習將宣布恢復美中軍事溝通管道。

去年八月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，北京隨後宣布切斷對美多項溝通管道，包含軍事領域；五角大廈一直希望能恢復對話，尤其是美國與盟國幾度控訴解放軍在南海對其採取危險的偵監和挑釁行動，憂心擦槍走火引爆衝突。

Axios引述知情人士說法報導，美國國務卿布林肯六月訪問北京時，未能達成恢復軍事對話的目標，但中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上月底訪問華府磋商拜習會時，就已預告中方準備恢復這些管道，拜習將在會談時宣布恢復兩國軍事交流。

白宮發言人尚皮耶八日在例行記者會表示，未來幾天會有更多訊息，「但現在沒有任何東西可以確定」。

路透報導，美方官員對此事態度樂觀，但也深知真正恢復對話需要時間；分析家認為，中方會在對美軍事關係保持模糊態度，以限制美國在印太區域的挑釁。

美國國防部前政策次長卡爾六日在史丹褔大學的一場研討會表示，毋需期待拜習會會有任何有意義的成果，事實上有碰面就夠重要了，全世界都想要看到美中這兩個軍事大國開始針對相關事務建立對話架構。

中美高層官員近來持續互動，大陸副總理、中美經貿中方負責人何立峰，應美國財長葉倫邀請目前正在舊金山訪問，並將舉行為期兩天的雙邊論壇。

美國防部資深官員表示，五角大廈已要求與中國防長十一月中旬在雅加達會談。美國防長奧斯丁預定十一月十六日出席東協防長擴大會議，中國也可望派代表團。由於李尚福十月廿四日遭免職後中國目前沒有防長，美國企業研究所高級研究員庫柏表示，奧斯丁可能想要跟中共中央軍事委員會兩位副主席張又俠和何衛東其中一人舉行會談。軍委副主席在解放軍內位階高於防長。

華府與北京雖然尚未正式宣布拜習會，隨著氣氛不斷加溫，傳出中方已開始動員西岸學生前往舊金山歡迎習近平到訪，路透報導，屆時除了支持民眾上街，也可能會有抗議中國大陸侵犯人權的示威活動。

拜登和習近平去年十一月在印尼峇里島廿國集團（Ｇ20）峰會期間，舉行兩人擔任國家元首以來首次面對面會談，當時談了三小時；此外，習近平已六年多沒有到美國， 他上次訪美是二○一七年四月。