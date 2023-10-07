被捲入以色列戰爭…哈瑪斯火箭突襲釀22死 台旅行團17人受困當地

巴勒斯坦伊斯蘭教團體哈瑪斯7日發動近幾年來對以色列的最大規模攻擊，除了發射5千枚火箭，哈瑪斯槍手也乘機滲透以色列城鎮。哈瑪斯軍事指揮官戴夫（Mohammad Deif）宣稱，最偉大的戰役將終結地球上最後1場占領。以色列總理內唐亞胡則指稱，國家正處於戰爭。已知至少22名以色列人在攻擊中喪生、逾250人受傷，但傷亡人數預料將攀升。

據報導，目前約有1團17人的台灣旅行團在以色列，其他包括雄獅、易遊網和巨匠等旅行社，同班機約有3至5個旅行團。

以色列說，伊朗撐腰的哈瑪斯已宣戰，以軍證實在幾座以色列城鎮及加薩附近的軍事基地與哈瑪斯交戰。內唐亞胡矢言對此報復，他說「我們的敵人將付出其從未嚐過的代價」。以色列軍方表示，已對加薩發動空襲。