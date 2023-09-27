李在明涉貪 赴法院受逮捕審查

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明被控收賄、瀆職等罪名，首爾中央地方法院廿六日一早開庭決定是否逮捕李在明，至當天深夜仍在審訊中。

韓聯社報導，這是南韓憲政史上首次，國家禮賓順序排行第八的在野黨黨魁出庭接受逮捕必要性審查。由於李在明三天前才結束廿四天的絕食示威，健康狀況不佳，所以拄著拐杖走進法院。

李在明被控在一起開發案中收受企業賄賂，檢方為進行相關調查，本月尋求將他逮捕。另外，李在明疑似在擔任京畿道知事期間，要求一家公司非法轉移八百萬美元（約台幣二點六億元）資金至北韓。他還被控在擔任城南市市長期間，造成市府開發公司損失兩百億韓元（約台幣四點八億元），涉嫌瀆職。

李在明去年代表共同民主黨參選總統，以些微差距敗給尹錫悅。李在明否認不法行為，稱這些指控全是「捏造」和「政治陰謀」。他在今年八月卅一日開始絕食抗議，理由包括尹錫悅政府經濟管理不善、媒體自由受到威脅，以及未能抵制日本排放核處理水等。

李在明是現任國會議員，依法在會期中享有不受逮捕特權，除非國會以簡單多數表決同意逮捕。

南韓國會廿一日就此投票，李在明領導的共同民主黨擁有過半的一六七席，尹錫悅所屬的執政黨國民力量僅一一○席。儘管李在明和黨高層呼籲黨籍議員投反對票，但無記名表決結果，共二九五人出席，一四九票贊成、一三六票反對、六票棄權及四票無效，意外通過解除李在明的逮捕豁免權。

法庭將對控辯雙方意見進行審查，決定是否批准逮捕李在明。李在明將在首爾看守所等待審查結果出爐。