強震襲摩洛哥釀近3千死 倖存基督徒嘆「上帝為何允許災難發生？」

「上帝為什麼允許災難發生？！」發生強震後的摩洛哥，當地民眾不僅必須面對殘破的家園，當地少數基督徒為了讓內心獲得平復，紛紛透過社群媒體或電視尋求答案。

信徒內心需要安慰與平復

據《Christian Newswire》報導，SAT-7 USA基督教廣播公司會長羅傑斯表示，摩洛哥是高度宗教化的國家，造成當地少數基督徒無法公開聚會，在地震過後，許多信徒不禁懷疑上帝為何允許這樣的災難發生。他說，「眼見崩壞之後，現在他們很想尋找到平安與答案。」

自從上週五發生強烈地震後，SAT-7開始透過衛星與社群媒體頻道向當地播送阿拉伯語的基督教節目，並提供即時禱告與心靈支持，節目中包括採訪地震倖存者。由於摩洛哥人不能前往教會，當地基督徒只能獨自在家或小團體進行禮拜，鄰近的阿爾及利亞與土耳其基督徒也透過節目向當地災民分享訊息及禱告。

牧師估計罹難人數近3千人

據《宣教網路新聞》報導，上週五晚間馬拉喀什發生6.8級地震，是當地1960年以來最致命的地震，已知造成近3,000人死亡並摧毀大量歷史遺跡，餘震和損壞的道路也阻礙了救援前往災區。

多數地震倖存者正盡力在戶外生存，由於擔心餘震，他們避免靠近殘骸結構，住在馬拉喀什附近、將近20位具有穆斯林背景的基督徒則失去家園或生計。羅希德說，「來自卡薩布蘭加的隊伍會前往馬拉喀什地區與當地同仁及災民合作，開始分送食物、毯子與醫藥。」

據《福音焦點》報導，目前居住在摩洛哥的基督徒普林斯表示，「許多在馬拉喀什，尤其是在阿特拉斯山脈的村莊中的老房屋都嚴重受損。」

部分國家可前往援助

一位曾長期居住在摩洛哥的西班牙基督徒莉馬表示，「此時此刻西班牙教會應該以尊重的態度接受鄰國的痛苦並尊重他們的尊嚴、陪伴他們。」普林斯說，「我們有機會帶給他們幫助與光明以及耶穌福音的盼望。」

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