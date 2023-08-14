專家示警：AI軍事運用 若誤算恐鑄大錯

AI快速發展及應用對人類帶來方便，但也讓人有著深藏的恐懼；電影中打不死的戰爭機器人，有可能成為現實。AI技術高速發展已陸續用於軍事，彭博資訊報導，以色列二○二一年五月對西岸占領區發動空襲，堪稱是「世界第一場AI戰爭」。

以色列國防軍以AI模型快速組織空襲行動。此模型利用已獲軍方同意攻擊的目標資料來計算彈藥裝載量、攻擊優先順序，並向軍機和無人機指派空襲目標，且提出時程。

半島電視台指出，歐美多國都表明，國際應立法管制或禁止能自動辨識敵人的「自主武器系統」（lethal autonomous weapons systems, LAWS），包括美國、中國與俄羅斯、北韓與印度等國，都投入大量資金研究相關軍事科技。

報導提到，「人類正站在武器新紀元的邊緣」，鑑於AI技術的高速發展，辨識敵我陣營，並決定是否擊殺目標的軟體已在測試中。

儘管協助選擇空襲目標和規畫空襲計畫的AI系統都經過人員審核，但不受任何國家層級或國際規範。主張使用AI系統的人認為，先進的演算法超出人類能力，可能有助於軍方減少傷亡；但批評者警告，AI若誤算恐造成致命後果。比利時就已明令禁止軍隊將AI運用於致命性武器。

陸AI詐騙 可能已形成產業鏈

不只是人類未來在戰爭中恐怕要面對AI，AI「換臉變聲」詐騙更已橫行，AI詐騙在大陸甚至可能已形成產業鏈。

大陸內蒙古包頭市警方日前發布一件AI電信詐騙案，福建一家科技公司法人代表郭姓男子接到好友微信視訊電話，對方聲稱在外地競標需人民幣四百卅萬保證金，想借其公司帳戶走帳，郭因信任好友，且兩人已透過視訊「確認身分」，郭在十分鐘內將帳款匯出，事後傳訊息通知好友，對方卻回傳一個問號，他才驚覺遇上詐騙集團透過AI深偽技術（deepfake）策畫的一場「高端騙局」。

陸媒中新經緯報導，有業者透露，提供一張背景乾淨的正面照，一個晚上就能做出「會動會說話」的影片，一分鐘時長要價人民幣卅元左右（約新台幣一百卅元），成本低廉。