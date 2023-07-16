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美日韓今在東海飛彈防禦演習 各出動一艘配備神盾系統驅逐艦

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
南韓海軍宣布，美日韓16日在東海國際水域舉行三方飛彈防禦演習。圖為美日韓今年4月舉行聯合軍演。歐新社
南韓海軍宣布，美日韓16日在東海國際水域舉行三方飛彈防禦演習。圖為美日韓今年4月舉行聯合軍演。歐新社

韓聯社報導，在北韓上周試射一枚「火星-18」(Hwasong-18)洲際彈道飛彈(ICBM)後，南韓海軍宣布，美日韓16日在東海國際水域舉行三方飛彈防禦演習

南韓海軍表示，有三艘配備神盾戰鬥系統的驅逐艦參與演習，分別是南韓「栗谷李珥號」(Yulgok Yi I)驅逐艦、美國「芬恩號」(USS John Finn)驅逐艦和日本自衛隊的「摩耶號」(JS Maya)護衛艦。

聲明表示，在北韓12日試射洲際彈道飛彈的情況下，美日韓的軍演聚焦在偵察和追蹤一枚電腦模擬的彈道飛彈目標，並分享相關資訊。

一名南韓海軍軍官表示，「這次演習讓我們有機會加強對彈道飛彈的軍事反應能力，並增進美日韓三國間的安全合作」。

這名軍官說，「基於我們軍方強大的反應系統與三國合作，我們將有效應對北韓的核武和飛彈威脅」。

美日韓上次舉行三方飛彈防禦演習是在今年4月，16日的演習是尹錫悅總統上任以來的第四次，他的政府強調美日韓合作對抗北韓軍事威脅。

彈道飛彈 演習 北韓

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