與美聯手保台 日本拖1年未點頭

華爾街日報十五日獨家披露，針對台灣有事，美軍和日本自衛隊官員已商討因應計畫一年多，但其中一個核心問題仍未敲定，亦即屆時日本是否參戰？知情人士稱，華府敦促日本自衛隊負責若干任務，例如獵殺出沒在台灣周邊的共軍潛艦，但日方態度謹慎，未給予任何承諾。

日本距離台灣最近處僅一一三公里，五萬四千名駐日美軍大多駐防日本國境之南的沖繩。若中國對台出兵，美國亦如總統拜登所言，出手干預，依照「美日安保條約」，美國需要日本同意，日本若拒絕將會使美國提供的安全保障產生裂痕。

但日本直接參戰難度更高。多位日本領導人公開迴避討論任何在台海戰爭中的角色，部分原因是日本輿論普遍反對捲入戰爭。

日本慶應大學政治系教授森聰表示：「如果問是否願意冒生命危險保衛台灣，我想九成日本人都會說不」。

日本首相岸田文雄最近訪視沖繩時宣稱，為降低日本遭受攻擊的危險，日方必須在軍事嚇阻及反應能力上加碼。

依據二○一五年時任首相安倍晉三通過的一項法律，若日本附近一個親近的友邦遭攻擊，以及日本自身的生存處於危急關頭，日本能夠以軍事反應。華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）一月公布的兵推，結論是有日本和澳洲等盟邦支持，美國將可阻止中國奪台。

若中國攻擊駐日美軍基地並摧毀數百架戰機，將促使日本隨美國加入戰爭。倖存的日本軍艦與戰機將攻擊台灣北部和東部的中國軍隊，並在中國兩棲艦艇攻占台灣前協助攔截，日本潛艦對擊沉中國軍艦將發揮重要作用。

東京對於捲入台海戰事最擔心的是事態升級的風險。例如，中國慫恿盟友俄羅斯與北韓攻擊日本，或威脅使用核武。

知情人士說，隨著美日試圖制定一項應對台灣有事的聯合作戰計畫，華府正尋求日方更清晰的表態，包括補給線、部署飛彈發射系統的地點及難民撤離計畫等方面。這些人士還說，日本目前願以提供燃料和其他補給的方式支持美軍。

森聰表示，關於為何日本政府應該支持台灣的國防，國內缺乏有意義的討論，一旦最壞的情況發生，恐引發政治混亂。若立場不清晰，當日本政府因應民眾擔憂時，將難以管控與美國的同盟。

自民黨參議員、曾任防衛副大臣的松川瑠衣指出：「當美日並肩作戰時，我們非常可能會出手，只是日本不會看起來是站在前線」。