年長員工想跳槽人數大增30% 日本終生就業觀念變了
日經報導，日本想跳槽的年長員工人數大增，官方每月調查發現，45-64歲受薪族在今年頭三個月，平均378萬人表示想換工作，比2018年同期大幅成長超過30%，凸顯日本傳統的終生就業觀念轉變。
相較之下，2022年全年，不分年齡段的潛在跳槽人數為986萬，比2018年增加16%。
日本企業正提高退休年齡或取消強制退休。工作年限延長了，卻不是所有人都獲得管理職位或偏好的職務，許多人希望另覓新職。
三菱研究所的Ryuichi Okumura表示：「他們想為職涯再做嘗試時，會傾向尋找外部公司。」
儘管如此，實際變換工作的人數卻不多。數據顯示，今年第1季，45-54歲受薪族裡只有3.2%的人真的跳槽，55-64歲是3.5%，都比2019年的平均數低。
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