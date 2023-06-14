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韓總理稱核汙水處理後可喝

聯合報／ 國際中心／綜合報導
包括漁民在內的南韓各界人士十二日在首爾街頭抗議福島電廠排放核汙水，稱「生存權受到威脅」、「海洋不是核廢料處理場」。（新華社）
包括漁民在內的南韓各界人士十二日在首爾街頭抗議福島電廠排放核汙水，稱「生存權受到威脅」、「海洋不是核廢料處理場」。（新華社）

韓國國際廣播電台（ＫＢＳ）十三日報導：在韓國國會對政府質詢中，日本福島核電站核汙水排放問題成為最大焦點。

在野黨認為，僅靠日本和國際原子能署的驗證無法保證安全，如果政府不能確認安全，將堅決反對排放核汙水。國務總理韓德洙則表示，如果進行科學性處理、符合標準，處理後的水也可以飲用。

在野黨共同民主黨指出，日本試運行核汙水排放設備實際上是表現出了無端排汙的意志。該黨議員金成柱質疑，國際原子能署認為以科學方法驗證、沒有問題的核汙水可以排放和飲用，這是否是尹錫悅政府的立場。

韓德洙反駁稱是誤解，政府從未表示國際原子能署認為沒有問題和安全，就可以完全接受其意見。

執政的國民力量黨主張，共同民主黨就像在狂牛病擴散時期一樣散布謠言，將福島核汙水排海問題作為政治鬥爭的手段，引發國民不安和反日情緒，進行毫無根據的煽動。

針對韓德洙表示福島核汙水可以飲用，朝野雙方展開了激烈爭論。共同民主黨議員尹在甲質問：「那麼（請問總理）能夠和直系家屬及當地居民一同飲用嗎？」對此，國民力量黨方面高聲提出抗議。

韓德洙十二日在國會質詢中表示，若假消息導致漁業人士蒙受損失，有可能由司法部門應對，向在野黨施加了壓力。

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