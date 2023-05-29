美主導 印太14國降低對陸依賴

美國商務部長雷蒙多廿七日表示，印太經濟架構（ＩＰＥＦ）十四國的貿易部長，已「基本完成」一項使供應鏈更具彈性、更安全的協議談判，以降低各國對中國大陸關鍵產品的依賴。

雷蒙多在美國底特律召開的記者會中說，該前所未有的協議呼籲各國成立委員會，負責協調供應鏈活動，並設立「危機應對網絡」，以向ＩＰＥＦ國家發出供應鏈中斷的早期預警。協議將為ＩＰＥＦ國家提供緊急溝通管道，以在供應鏈中斷時尋求支持，並在發生戰爭、疫情和氣候變遷等危機時更緊密地協調，得以加快恢復供應。

雷蒙多舉例說，新冠肺炎疫情期間，半導體短缺造成美國汽車生產停擺，影響達數千名勞工。她提到，危機應對網絡「絕對會」協助確保美國就業機會，並使供應鏈持續運轉。美國商務部指出，這項供應鏈協議還包括成立一個新的勞工權利諮詢委員會，以提高供應鏈的勞動標準，委員會將由政府、勞工和雇主代表組成。

此一由美國商務部主導的供應鏈協議，是ＩＰＥＦ一年來第一個具體成果，但供應鏈問題只是ＩＰＥＦ四大支柱之一。其他的貿易、擴大使用潔淨能源的氣候轉型、改善工作條件、改革稅收結構、反貪腐等議題更複雜，預計需更長時間談判。

另外，美國和中國大陸晶片戰持續升溫，甫會晤大陸商務部長王文濤的美國商務部長雷蒙多廿七日揚言，美方「不會容忍」北京封殺全美最大半導體製造商「美光」，正與盟國密切合作，應對陸方「經濟脅迫」。雷蒙多是在印太經濟架構貿易部長會議後的記者會中，表明前述強硬立場。

雷蒙多強調，美國「堅決反對」大陸此前對美光採取的行動，「這是在沒有任何事實依據下」，針對特定的美國公司。「這擺明就是經濟脅迫。我們不容許、也不認為會奏效」。

大陸網路監管機構「國家互聯網信息辦公室」廿一日宣布，美光未通過其網路安全審查，要求大陸關鍵資訊基礎設施的運營商，立即停止採購美光產品。