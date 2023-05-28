疫情數年 朝鮮加修邊界牆與外界隔絕

（德國之聲中文網）對於朝鮮人來說，該國曲折綿延的北部邊界是獲取外界信息的難得渠道，同時也是尋求出逃的最佳路線選擇。

然而就在2020年新冠疫情席卷全世界的同時，金正恩領導的朝鮮政權卻以規模浩大的工程，以封鎖該國與中國和俄羅斯之間的大段邊界，切斷走私者和脫北者的通道。

根據路透社發布的一份調查報道，商用衛星圖像顯示，平壤政府在疫情數年中修建或者翻新了總長數百公裡的邊界圍欄、圍牆和哨所，使其能夠加強對流入朝鮮的資訊和物資進行控制，防止本國民眾外逃。

路透社和美國明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）根據衛星圖像分析研究，以及7名脫北者、活動人士以及其他知情者提供的口述，得出了上述結論。

一位曾經幫助朝鮮人脫逃的韓國牧師對路透社說：“傳統的朝鮮-中國路線如今基本上算是斷了，除非時局發生重大變化。”

根據韓國方面的官方統計，2022年只有67名脫北者成功進入韓國，這與2019年的1047人相比明顯下降。由於中國加強了邊境管制，這一數字其實在疫情爆發之前就已經出現下滑。對於脫北者來說，取道中國是他們首選的路徑。

對於修建加固邊界的工程，朝鮮政府和官方媒體幾乎沒有提及，而朝鮮駐倫敦大使館也沒有接聽路透社記者的問詢電話。不過金正恩在去年宣布“戰勝新冠病毒”的演講中，曾經指令官員們“確保邊境、前線和沿海地區和海空域的全面多重封鎖牆的完善”。

切斷“生命線”

路透社和明德大學蒙特雷國際研究學院對谷歌地球專業版（Google Earth Pro）在2019年到2023年初之間不同階段拍攝的朝鮮北部邊界衛星圖像進行了分析。

由於圖像不完整、地理特征和天氣條件等限制，分析人員無法對朝鮮和中國之間的1400公裡邊界線以及和俄羅斯之間的18公裡邊界線進行全面檢視，包括有353公裡左右的邊境狀況無法獲得圖像更新。來自衛星運營商Maxar的圖像被用於詳細分析6個關鍵區域。

明德大學蒙特雷國際研究學院的助理研究員施梅樂（Dave Schmerler）表示，在至少489公裡的邊界線上都能夠看出新增或者擴建了基礎設施，包括簡單的鐵絲網、雙層圍欄、堅固的混凝土牆以及額外的警衛崗哨。其它一些區域也能看出一些變化，但由於圖像的局限性無法做出結論性的判斷。

這位研究人員指出，這些加建的邊界防護設施大多位於缺乏天然屏障（比如高山）的人口聚居地區，此外圖們江沿岸的平坦開闊農田附近也增設了邊界圍欄。

脫北者、人權活動人士以及在中國境內參與貨物走私或者人員跨境的消息人士表示，這些新增的安全設施切斷了那些弱勢群體的經濟生命線，關閉了他們逃離這個專制國家的通道，並且進一步限制了朝鮮人獲取外部信息的途徑。

一名在中朝邊境工作的脫北者告訴路透社，朝鮮在邊界線上每隔一段距離都安裝了攝像頭，增設了多層圍欄，包括帶刺的鐵絲網和電子圍欄。他的描述以及他從中國一側拍攝的照片視頻，都和分析人員從衛星圖像上辨別出來的特征相吻合。

這名脫北者說，有的時候一些走私者可以離開朝鮮，但卻幾乎無法再回去，導致不少人滯留中國。他還補充道，朝鮮方面已經額外部署了特種邊防部隊以加強警戒。

中國外交部在回復路透社的一份聲明中表示對於相關情況並不了解，但是強調“中國和朝鮮始終保持溝通，共同努力維持邊境安全穩定”。

根據中國政府2020年向邊境居民發放的警告通知，朝鮮下令邊防警戒人員對試圖越境人員開槍。接受路透社采訪的韓國牧師和人權組織都表示這一命令目前仍然有效。

借疫情之機加強管控

“朝鮮政府利用新冠疫情作為借口，新建了這些圍欄、哨所和其它基礎設施”，人權觀察（HRW）組織的朝鮮問題高級研究員Lina Yoon指出。

國際專家指出，部分由於邊界關閉，朝鮮內部的糧食短缺問題近幾個月裡發生了惡化。今年2月，金正恩呼籲向農業經濟轉型，強調了實現糧食產量目標的必要性。

脫北者援助組織“自由朝鮮”（Liberty in North Korea）的Sokeel Park對路透社表示，對邊境管控的收緊可能使得近年來一系列“積極變化”遭到扼殺，朝鮮人越來越難以獲得外部信息。不過他也指出，盡管存在重重封鎖，類似《魷魚游戲》這樣的韓國熱播劇還是以某種渠道傳入了朝鮮。

不過他也指出，隨著時間流逝，疫情漸漸消散，平壤政府會發現越來越難以為這些限制政策自圓其說。“正因為如此，國際社會才應該增加對朝鮮人權的支持。”

（路透社）

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】