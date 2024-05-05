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農業部新政次名單曝 學者施正鋒：都是「聽話之人」無期待

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新閣揆名單揭露，農業部政務次長由前農糧署長胡忠一（圖）、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。本報資料照片
新閣揆名單揭露，農業部政務次長由前農糧署長胡忠一（圖）、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。本報資料照片

準總統賴清德及準行政院長卓榮泰自4月10日起，陸續公布6波新內閣人事，新內閣成員今進一步曝光，公布15個部會政務次長名單，其中農業部政務次長將由前農糧署長胡忠一、高雄區漁會總幹事黃昭欽出任。學者指出，農業部從部長到政務次長都是「聽話、狗腿之人」，對於520後的農業部沒有期待。

東華大學前教授施正鋒表示，蔡英文總統用人好歹是以「百工百業」的概念在挑選名單，但如今的新內閣仍以新潮流派系為主；先前外傳立委莊瑞雄可能到農業部，現在證實並非如此，觀看目前公布的名單，認為農業部先前謠言一堆，都是因為派系人選喬不定緣故。

針對農業部準政務次長胡忠一、黃昭欽，施正鋒說，從農業部長陳駿季到胡忠一、黃昭欽，全都顯示新潮流派系找不到人，且認為學者出身者不好控制，但又不願放手給英系或正國會，因此挑選的名單都以「聽話、狗腿」為主，而這些人選也都是經地方派系培養上來的人，對於520後的農業部沒有期待、沒有新氣象。

內閣 胡忠一 農業部

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