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藍委拋試用期不得低於８成薪 黃捷批勞動節最諷刺笑話

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委黃捷。圖／聯合報系資料照片

今天是五一勞動節，針對國民黨立委牛煦廷等人擬提案修「勞基法」第15之1條，規定試用期不應超過3個月，且薪水不得低於應聘工資80%。民進黨立委黃捷今天批評，這是五一勞動節最諷刺的笑話，國民黨立委提案邏輯荒謬，諷刺國民黨立委應該先以身作責領8成薪。

黃捷表示，勞基法早就刪除試用期，避免同工不同酬，造成勞工低薪困境，沒有新進員工薪水打折的道理，難道前三個月工作量會比較少嗎？國民黨立委不做功課就貿然提案，傷害勞權還不自覺，這才是國家的災難。

民進黨立委王定宇也在臉書表示，現行勞基法不存在試用期規定，以勞資雙方自由約定，但約定試用期勞工的各項權利義務都與一般勞工相同；牛煦庭的提案，很可能未來會產生定錨效應，讓勞動市場上的新進勞工一律被迫只能領低薪，讓雇主可以合法占勞工便宜，「低薪合理化、合法化」。

王定宇也提到，根據中華人民共和國的勞動合同法實施條例第15條，勞動者在試用期的工資不得低於本單位相同崗位最低檔工資的80%或者不得低於勞動合同約定工資的80%，並不得低於用人單位所在地的最低工資標準，國民黨立委修法竟抄中共法條，這到底是甚麼爛東西，國民黨企圖要將台灣法律修成中共的法律，把台灣修成中國的樣子。

勞動節 國民黨 王定宇

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