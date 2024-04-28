對岸開放福建赴馬祖旅遊 民進黨團提三疑問

中國大陸文旅部今宣布開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，立法院民進黨團幹事長吳思瑤提出三個疑問，認為待這些問題都有解答了，才能夠做全面的評估。

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位立委訪問大陸，大陸文旅部副部長饒權28日上午在文旅部會見傅崐萁一行，於雙方致詞結束之後，宣布重大消息，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

吳思瑤對此提出疑問，一是為什麼只限於馬祖，而沒有擴及開放到金門、澎湖？二是為什麼只有福建省的民眾，為什麼不是全面性的開放？三是為什麼要以平潭到台灣的海上客運直航作為條件？吳思瑤認為，現在都只有片面的資訊，很難做完整的評估，必須等到這些問題都有眉目了，才可以來做判斷，對台灣是否有利。

兩岸旅遊的陸客來台自由行，自2019年8月被陸方片面暫停，同年9月恢復海西地區赴金馬澎自由行，但2020年初新冠疫情後再度停止，此外大陸團客也因為疫後我方政府的邊境管控措施率先被喊停。