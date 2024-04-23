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王世堅反對廢除死刑 籲別慷被害人之慨造成社會動盪

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王世堅。(聯合報系資料照片)
民進黨立委王世堅。(聯合報系資料照片)

針對死刑存廢議題，憲法法庭今天進行辯論程序。民進黨立委王世堅表示，若一個罪犯達到要處以極刑程度，該做就要做，還給被害人公道；如果廢除死刑，根本是在「慷被害人之慨」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，死刑存廢議題在台灣討論許久，必須要有共識跟民意基礎，民進黨團絕對尊重司法獨立、大法官，但也要呼應民意。

王世堅今天接受廣播節目專訪表態反對廢除死刑，王世堅表示，法律一直都是重視加害者的人權，被害者家屬的人權又在哪裡？被害者家庭支離破碎，難道不能得到一點公道嗎？若廢除死刑，台灣法治會被完全破壞，人民恐因此自我武裝，導致社會動盪。

王世堅認為，以顧及人權為由主張廢死，是極少數人集體虛偽，罪與罰要成正比，如果一個罪犯達到要處以極刑程度，該怎麼做就怎麼做，如果廢除死刑，根本是在慷被害人之慨。

王世堅強調，罪與罰要等量，該處以極刑就應這麼做，台灣有綿密的司法審判，所以一定是在罪證確鑿的情況下，才會判處罪犯極刑．呼籲有全館死刑相關議題的人，別再「慷被害人之慨」，應該還被害人公道，相信這是絕大多數民眾的心聲。

人權 廢死 憲法法庭 死刑 王世堅

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