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法官之死爆過勞問題 賴士葆轟許宗力是「酷吏」長官：心中可有愧疚？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇砲聲隆隆指向司法院。圖／聯合報系資料照片
士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇砲聲隆隆指向司法院。圖／聯合報系資料照片

李姓法官輕生，引爆眾怒，司法院許宗力發表公開的一封信，使基層更怒火中燒。國民黨立委賴士葆今表示，許宗力像沒溫度的酷吏，李姓法官之死能換得蔡政府高層的一絲愧疚？

賴士葆說，士林地院李姓法官因工作過勞墜樓身亡，觀察昨天許宗力到士院慰問的表現，像個沒有溫度的酷吏長官。基層法官砲轟許宗力不配當司法院長，真的沒有冤枉他。

賴士葆表示，基層法官不堪工作過勞以死諫抗議，許宗力到現場說要傾聽基層的聲音，明知基層已經被過多的案件日以繼夜壓到喘不過氣，他居然要大家注意身心健康，多參與戶外活動，沒有必要整天綁在辦公室。如此不食人間煙火的長官，完全無法體恤法官的苦情，許宗力應該向李姓法官的遺孀說：「對不起，疏忽，來晚了。」盡說些雲淡風輕的話，沒有道歉，沒有一點溫馨，簡直是提油救火。

賴士葆指出，許宗力看到自家後院失火了，緊急給法官們發一封信，表示自己一直很努力增補人力以減輕法官負擔，還列出一些員額數字。結果立刻遭到法官打臉，數據顯示，許宗力7年任內增加法官數字只有6％，是近5任司法院長當中最低的一位。連這麼關鍵的數字都出錯，就可以知道許宗力有多麼狀況外了。

賴士葆提到，社會驚訝原來基層的法官也是爆肝行業，許宗力去上香祭弔一位因為過勞跳樓的法官之死，同行法官發出「不要今天公祭，明天忘記」的悲鳴。長久以來考核的標準是依據結案數據的多寡，法官必須拚命趕以衝業績，法官行業特殊，人數也無法多到可以呼朋引伴走上街頭去抗議被剝削的勞動條件，面對同僚犧牲寶貴生命來喚醒長官的關注，這個代價太沉重，他們說讀到相關新聞就是淚流滿面，不知道是否換得蔡政府高層心中一絲愧疚？

司法院 許宗力 賴士葆

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