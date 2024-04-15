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要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
雲林縣麥寮鄉長補選，民眾黨候選人林宜豊（右）僅拿下2048票排「老三」，外界質疑，民眾黨主席柯文哲（左）輔選是否失靈？記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮鄉長補選，民眾黨候選人林宜豊（右）僅拿下2048票排「老三」，外界質疑，民眾黨主席柯文哲（左）輔選是否失靈？記者蔡維斌／攝影

地方公職6場補選日前出爐，國民黨贏得5席，只輸掉麥寮鄉長。中廣前董事長趙少康今表示，國民黨得票率大幅成長超過一成，選得不差，可惜再度出現藍綠白三角督，又讓民進黨坐收漁翁之利。民眾黨主席柯文哲要想清楚，麥寮鄉長補選再度印證，民眾黨想自己選贏不容易，要扯國民黨後腿，讓綠營當選綽綽有餘。

趙少康指出，為了麥寮鄉長補選，柯文哲到雲林住了9天，一副勢在必得的態勢，顯然是認為自己在總統選戰得票不錯，可以再度發動「小草」大軍，掀起麥寮奇蹟。沒想到，代表民眾黨參選的林宜豊得票率（11.03%），比他2022年以無黨籍參選的得票率（12.95%）還低。

趙少康表示，一場用柯文哲為號召的選戰打成這個樣子，他要是柯文哲，早就請辭黨主席負責了。因為這場選舉，從決定參戰就是策略錯誤，三角督的結果，就是讓民進黨得了便宜，黨主席必須為這項決策負責，更不用說，黨主席還去long stay親自督軍，最後讓民眾黨元氣大傷，怎麼好意思想混過去就算了？

趙少康說，雖然麥寮鄉長藍白合計得票還是比民進黨少，但是差距很小，當在野分裂，除了選票分散，支持者投票意願也會降低，幾乎注定就是民進黨得利。

趙少康表示，奉勸智商157的柯文哲要想清楚，自己以及民眾黨未來扮演的角色，雖然需要確保政黨主體性，但是每次都要搞成三角督，結果就只會保送民進黨，讓民眾黨成為「麻煩製造者」，甚至成為「扯國民黨後腿者」，大幅欠缺正當性。

趙少康也提到，除了民眾黨選得難看，民進黨更是，民進黨籍麥寮前鄉長賄選遭解職，才需要補選，這次民進黨不敢推人，許忠富明明是民進黨員，卻以無黨籍參選。虎尾鎮長補選，民進黨提名的林明正慘敗，得票率只有11.7%，比前年民進黨的虎尾鎮長得票率少了13%。民進黨執政不利、民心向背，再度被證明。

民眾黨 民進黨 趙少康

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