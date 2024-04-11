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賴清德見薛瑞福 談致力台灣安全兩岸穩定印太和平

中央社／ 台北11日電

副總統賴清德今天接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福，賴副總統說，他與副總統當選人蕭美琴未來會致力於台灣的安全、兩岸的穩定以及印太的和平；薛瑞福表示，穩定印太區域，台灣是這個工作當中重要的一員。

副總統暨總統當選人賴清德今天在總統府接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福（Randall G.Schriver）一行。

賴副總統致詞提到，很高興在總統府再次跟他的好朋友、也是台灣的好朋友薛瑞福見面，今天的訪賓都是國際關係、區域安全、國防等方面的專家，過去也曾經多次對台灣安全、兩岸穩定、印太和平提出正面積極有益的看法。

賴副總統認為，每位訪賓都是這個世界穩定的力量，特別是訪團在美國總統拜登與日本首相岸田文雄見面之際訪問台灣，更顯意義重大。

副總統說，今天媒體也大幅報導，拜登和岸田有個共識是，絕對不會讓台灣發生事情，他們都會致力於穩定印太的和平。

賴副總統表示，今年的1月13日，台灣人民用手中神聖的選票寫下了台灣民主的新頁，也向國際社會傳達堅定捍衛民主、自由、人權生活方式的決心。

賴副總統說，他和蕭美琴很榮幸能夠得到人民託付，未來他們除了積極發展台灣的經濟、照顧人民以外，也會致力於台灣的安全、兩岸的穩定，以及印太的和平；請訪賓們持續支持台灣，台灣也會成為國際社會一股正面良善力量，對世界的民主和平繁榮做出貢獻。

隨後致詞的薛瑞福說，這是大選後第一次與賴副總統會面，賴副總統即將要帶領台灣，台灣有蓬勃的民主，台灣也尊重人權，有宗教自由，有良好的經濟及安全，但他相信在賴副總統上任之後還是會有許多挑戰，將無法休息。

薛瑞福說，非常期待聽賴副總統談一談新政府即將要做的方向，以及訪團成員能夠提供什麼樣重要支持。

薛瑞福並提到，自由開放的印太區域是已故前日本首相安倍晉三所提出的概念，也是在安倍提出的架構之下，進行重要的、穩定印太區域的工作，台灣也是這個工作當中重要的一員。

薛瑞福說，他期待賴副總統520就職，也期待之後雙方繼續合作，他們會對台灣提供支持。

薛瑞福

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