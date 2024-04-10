台灣關係法45周年 賴清德：台海和平現狀符合台美利益

「台灣關係法」今天立法滿45周年，民進黨主席暨總統當選人賴清德說，這部法律代表著維持台海和平穩定現狀，符合台美雙方的期望以及國際利益；他希望，美方能持續支持自由民主的台灣，讓和平繁榮的現狀可以被繼續維持。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，今天是美方「台灣關係法」簽署生效的45周年。這部法律規範了台美交往的基礎，也讓雙邊關係，具備可依賴的確定性以及連續性。

賴清德強調，台美的實質關係一向堅實，美國對台灣的支持也奠基在台灣關係法及6項保證上，相當穩定。這部法律代表著維持台海和平穩定現狀，符合台美雙方的期望、以及國際利益。

賴清德說，未來，他也會在相關的友台法規、累積的善意基礎上，持續深化台美強健緊密的關係，也希望美方能持續支持自由民主的台灣，讓和平繁榮的現狀可以被繼續維持。