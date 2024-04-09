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批北市府索資黑箱作業 苗博雅怒退空白資料給蔣萬安

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議會開議第二天由市長蔣萬安進行施政報告，議員苗博雅痛批，蔣市府索資黑箱，要一份寶林茶室稽查表，給了一張全空白「羞辱議員」，連不是議員的徐巧芯竟能取得資料。苗將市府給予她的資料退還給蔣，痛批蔣若不敢收，就是「沒肩膀、軟腳蝦」。記者洪子凱／攝影
台北市議會開議第二天由市長蔣萬安進行施政報告，議員苗博雅痛批，蔣市府索資黑箱，要一份寶林茶室稽查表，給了一張全空白「羞辱議員」，連不是議員的徐巧芯竟能取得資料。苗將市府給予她的資料退還給蔣，痛批蔣若不敢收，就是「沒肩膀、軟腳蝦」。記者洪子凱／攝影

台北市議會開議第二天市長蔣萬安施政報告，市議員苗博雅批蔣市府對議員索取資料採黑箱作業，要寶林茶室稽查表卻給一張空白資料羞辱議員，已不是議員的立委徐巧芯反而能取得資料。苗現場退還資料給市府，痛批蔣若不敢收，就是「沒肩膀、軟腳蝦。」蔣低頭未回應，由市府議會總聯絡人趙光中代收。

苗博雅說，現在蔣市府對於議員索資徹底的黑箱作業，上會期同一個議題，市府給資料出現AB稿；現在竟變本加厲，她索取台智光案比標案評選、議約等會議紀錄公文，市府卻回應「內部文件礙難提供。」

日前發生寶林食安問題，苗博雅說，她向市府索取稽查記錄表，市府不提供就算了，還給一張空白記錄表，直批「簡直是羞辱」。她說，過去錢櫃大火案，議員索資時，市府都安分提供，現在卻都要不到，徐巧芯都能拿出完整稽查記錄表、稽查照片，議員卻拿不到。

苗博雅表示，蔣萬安上任後發生基泰大直、剴剴兒虐、台智光、寶林茶室等案件，議員代表250萬市民，但今天看到蔣施政報告洋洋灑灑寫一大堆，「只是走過場，花拳繡腿，假的。」

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