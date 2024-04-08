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國會改革喊確保說謊權 綠營林志潔回應澄清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林志傑（中）今開記者會反擊，指她從未講過「官員備詢可說謊」，只是針對立院修法擴權的同時，提出需做到和於正當法律權益與不擾民，牛根本是將她的說法扭曲，企圖混淆視聽。記者王駿杰／攝影
林志傑（中）今開記者會反擊，指她從未講過「官員備詢可說謊」，只是針對立院修法擴權的同時，提出需做到和於正當法律權益與不擾民，牛根本是將她的說法扭曲，企圖混淆視聽。記者王駿杰／攝影

國民黨推動國會改革，提案修法增訂「藐視國會罪」，立院司法法制委員會3日舉行國會改革公聽會，國民黨立委牛煦庭說，綠營學者、曾代表民進黨參選立委的陽明交大科技法律學院教授林志潔，竟說藐視國會罪讓連保持緘默跟說謊的權利都沒有；林今開記者會反擊，指她從未講過「官員備詢可說謊」，只是針對立院修法擴權的同時，提出需做到合於正當法律權益與不擾民，牛根本是將她的說法扭曲，企圖混淆視聽。

林志潔說，立院司法法制委員會本月3日舉行國會改革公聽會，邀請14名專家學者提供意見，她到現場，針對這次國民黨提出的國會改革擴大調查權，尤其是藐視國會法草案構成要件提出個人意見，但她從頭到尾都沒講過「官員備詢可說謊」。

林志潔指出，她今天不是要反對國會改革，國會改革與調查權法制化她個人是樂見的，但在擴權同時，若要把調查權及於一般人民與企業，要做到和於正當法律權益、要做到不擾民、要做到憲法保障人民基本權益，草案才具有合憲性，今天討論的是調查權的擴大，與官員備詢沒有絲毫關聯。

林志潔說，她只是舉例，她只是舉例，若調查權擴大到企業與一般人民，請問沒有犯罪嫌疑的人民與企業為何麼有義務要被調查？調查客體是針對人民跟企業，還是人民跟企業只是協助調查必要事項？這裡面有兩個重點，第一，到底人民企業與立院擴大調查權的同時，是否可介入人民私生活、隱私權與企業經營？第二，若只是協助調查某些公務疏失與官員違法，其身分地位只是類證人，立院有無給予一定權利保障？　

因此，林志潔指出，她舉了刑事訴訟法為例，強調一個有犯罪嫌疑的被告都可以保持緘默，就算說謊也不可能另外被因藐視法庭罪判刑，若刑事訴訟法都有對被告有權利保護，在國會調查權行駛，是否要注意到基本人權的保護，她這樣發言是對人民基本權的憂慮，卻被藍營立委牛煦庭說成「官員備詢可說謊」。

立法院司法及法制委員會本月3日針對「國會改革」舉行公聽會。陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，我國法律上被告可保持緘默，可以「說謊」，但在野黨提出的刑法藐視國會罪，連緘默及說謊權利皆無。國民黨立委牛煦庭對此說法不滿，隨後上台時大聲回應，剛有學者指出，要確保這些人有「說謊的權利」，這樣的言論恐會有不小的爭議。

國會改革 國民黨 林志潔

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